Echenique lamenta las "resistencias" a la ley de Igualdad pero celebra el final

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha lamentado este martes que en el seno del Gobierno se hayan producido "ciertas resistencias" y "discrepancias" a la ley contra las violencias sexuales pero ha puesto en valor: "Bien está lo que bien acaba".

Echenique se ha pronunciado en estos términos durante una rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntado por los periodistas sobre las discrepancias a cuenta de la aprobación del anteproyecto de ley contra las violencias sexuales que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros.

Esa normativa ha elevado la tensión entre el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a quien fuentes moradas del Ejecutivo acusan de bloquear con excusas la norma.

"Como no puede ser menos, en un Gobierno que está formado por fuerzas políticas distintas aparecen discrepancias", ha admitido en público Echenique, que ha asegurado además que "hay que ajustar el funcionamiento del Gobierno de coalición".

Por el momento, ha indicado, aún no se han convocado de nuevo las mesas de coordinación entre Podemos y el PSOE, aunque ha asegurado que seguramente se citen de nuevo pronto.

"En casi cien años no ha habido un Gobierno de coalición y creo que podemos estar satisfechos. Estamos andando un camino nuevo y esto requiere que ajustemos los mecanismos", ha asegurado Echenique.

El portavoz parlamentario no ha querido citar expresamente los departamentos del Gobierno donde Podemos ha encontrado esas "resistencias" y se ha justificado: "No voy a entrar en reproches, porque no es lo que se espera de nuestro Gobierno".

Y ha indicado, en referencia a la aprobación de la ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, que "no todos los días España se sitúa a la vanguardia de los derechos civiles" y por eso ha remarcado que el día de hoy es de celebración y alegría.