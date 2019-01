Echenique se ratifica al señalar a Vox como cómplice de violadores

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se ha ratificado en sus acusaciones a Vox, formación a la que señaló como "cómplice de los violadores y asesinos", y no ve exceso en ellas a pesar de la querella que ha anunciado el partido de Santiago Abascal contra Teresa Rodríguez y contra él.

"No, no creo que sea un exceso", ha dicho Echenique en una entrevista en La Sexta, en la que ha defendido que llamar "cómplice" a Vox, como hizo en un mensaje en Twitter, "no significa que se hayan reunido en una habitación para planificar un delito".

El dirigente de Podemos ha justificado el "sentido" de sus declaraciones al argumentar que la violencia machista es un "problema estructural" en nuestro país y que, si "alguien lo legitima desde un púlpito público", se "entiende perfectamente" que se les llame cómplices.

Echenique no matiza sus acusaciones y está convencido de que, si con el terrorismo se acusaba de ser "cómplices" a quienes "legitimaban los asesinatos", igual ocurre ahora "si alguien legitima" la violencia machista.

En todo caso, cree que la querella de Vox no tiene nada que ver con el contenido de su tuit, sino que se debe a la estrategia de un "partido neofranquista" que "quiere retroceder décadas en libertades" y por eso "se querella contra periodistas" y contra partidos como Podemos, que "defienden un aumento de libertades y derechos".

Y ha recalcado que la violencia machista no es una violencia aleatoria, sino que tiene su origen en el problema estructural del machismo existente en la sociedad, que tiene muchas formas y una de ellas es el discurso machista, "que está detrás de que haya más predisposición por parte de personas violentas a cometer actos de violencia machista".

"Cualquiera que legitime ese discurso está siendo cómplice de la violencia machista", ha insistido.