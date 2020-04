Echenique reconoce la falta de interlocución del Gobierno con la oposición y lo achaca a la "urgencia" de los decretos

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha justificado este miércoles la falta de interlocución del Gobierno con la oposición en la aprobación del último Real Decreto-Ley-- que incluye 50 nuevas medidas en materia de alquiler y moratoria de cuotas a autónomos y pymes-- en la "urgencia" de las medidas adoptadas.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Echenique ha asegurado que el Ejecutivo de coalición estaba dedicado a "trabajar" las medidas y menos a realizar llamadas al resto de grupos parlamentarios. "Cuanto antes se ponga en marcha, más vidas se van a salvar o más economías familiares se van a proteger", ha añadido.

En este sentido, el portavoz parlamentario ha explicado que "hay momentos en que el Gobierno no puede llevar a cabo todas las interlocuciones que le gustaría". "Y creo que en una situación como está, en la peor epidemia de los últimos 100 años se puede llegar a entender", ha sostenido.

Con todo, Echenique ha aseverado que el Gobierno "intenta coordinarse con todos los actores" y que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reúne de forma periódica con los presidentes autonómicos y con los portavoces políticos. "Hace muy pocos días hizo una ronda de la cual forme parte y me consta que (Pablo) Casado también", ha añadido.

"LA VIDA DE LOS ESPAÑOLES POR DELANTE DE LOS INTERESES PARTICULARES"

Así, el dirigente de la formación 'morada' ha apuntado que el Gobierno también mantiene un "diálogo permanente" con los sindicatos y la patronal. Por ello, Echenique ha lamentado las críticas de la oposición y en especial las del portavoz de los 'populares' en el Senado, Javier Maroto, que este mismo miércoles ha criticado la falta de comunicación al Ejecutivo.

"Escuchaba a Maroto y creo que cuando un líder político en sus críticas no puede ir más allá de si una llamada se produjo o no o si se publicó una medida tarde o temprano significa que tiene poco que decir. No ha sido capaz de criticar la medida del cese de la actividad esencial", ha opinado.

Así, Echenique se ha mostrado "orgulloso" de que "se haya puesto por delante la vida de los españoles por delante de los intereses particulares" y de que el Gobierno haya "decidido que esta vez" se iba a "proteger a los trabajadores y a la gente humilde". "Se está haciendo lo que no se hizo en 2008, y esto pone nervioso a los poderes y a sus brazos", ha zanjado.