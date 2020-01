Echenique manda a los tertulianos a estudiar la ESO por las noticias sobre la rebaja del peso Podemos en el Gobierno

"Estimada tertulianez: Hay dos afirmaciones que no pueden ser verdad a la vez (1) UP controla el gobierno para llevarnos a un apocalipsis etarra-narcocomunista-bolivariano y (2) UP no pinta nada en el gobierno. Se llama 'principio de no contradicción' y se estudia en la ESO", ha asegurado.

Echenique se ha referido así al hecho de que Sánchez haya decidido finalmente crear cuatro vicepresidencias en lugar de las tres que estaban previstas; una decisión que Moncloa anunció este jueves y de la que Iglesias no tenía conocimiento.

Podemos optó este jueves por no hacer ningún tipo de declaración al respecto, aunque las fuentes consultadas por Europa Press no ocultaban su sorpresa y desconcierto ante el cambio de planes del presidente.

Un día después, el nuevo portavoz de Podemos en el Congreso, que sustituye a la futura ministra de Igualdad, Irene Montero, ha decidido comentar el asunto con un mensaje en Twitter, recurriendo al habitual tono irónico que utiliza a menudo en esta red social, para restar importancia al asunto.