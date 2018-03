Ecuador activa el Consejo Seguridad tras un secuestro en la frontera con Colombia

Ecuador activará el Consejo de Seguridad del Estado tras confirmarse el secuestro de tres trabajadores del diario El Comercio, en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, país al que se presumen que han sido trasladados los afectados, reveló hoy el ministro del Interior, César Navas.

En una rueda de prensa, Navas confirmó la convocatoria al máximo organismo de seguridad -integrado por los principales altos funcionarios-, luego de que los tres trabajadores, cuyas identidades no han sido reveladas, fueran secuestrados ayer por la mañana en la parroquia Mataje, del cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.

Aunque tampoco se ha revelado oficialmente las funciones de los tres secuestrados, se presume que se trata de dos periodistas y un conductor, que -de acuerdo al ministro- pasaron un retén militar donde fueron advertidos de los peligros.

"Recibieron las advertencias correspondientes al riesgo de circular por esta zona, el límite político internacional", indicó el ministro en una comparecencia en la sede del Ejecutivo.

El equipo periodístico de El Comercio, se registró la noche del domingo en un hotel en las afueras de San Lorenzo y salió alrededor de las 07:00 hora local de ayer, como quedó registrado en las cámaras de seguridad del hotel, informó la televisión Ecuavisa.

El equipo periodístico, que confirmó que retornarían al hotel en la tarde, dejó todas sus pertenencias en las habitaciones, según confirmó una empleada del establecimiento al canal de televisión.

Navas avanzó que presumen que los secuestrados "están en Colombia" e indicó que tras conocerse el hecho, se reunieron los titulares de los ministerios de Defensa, del Interior, el Fiscal del Estado, el Defensor del Pueblo, así como autoridades militares y policiales, con representantes legales del medio de comunicación y los familiares de los secuestrados.

A ellos les ofrecieron más detalles de lo ocurrido y les brindaron información sobre los protocolos a seguir en estos casos.

Navas subrayó que el Gobierno no escatimará "ningún esfuerzo para proteger la vida e integridad" de los afectados, algo con lo que coincidió la canciller, María Fernanda Espinosa, quien recalcó que abundarán en "esfuerzos para lograr su retorno seguro a Ecuador".

"Hoy más que nunca unidos por la seguridad. Cuando estamos juntos como país somos mucho más fuertes", escribió Espinosa en Twitter.

En su perfil de esa red social, el opositor y excandidato presidencial Guillermo Lasso, formuló un llamamiento "a todas las fuerzas políticas ecuatorianas, ya sea en el Gobierno o en la oposición, a aunar esfuerzos y traer de vuelta a casa a nuestros compatriotas", apuntó.

Navas dijo que "ya ha existido un contacto" con los secuestradores pero indicó que no pueden "dar más detalles porque es un proceso propio de la investigación y de la operación que se está realizando y también para salvaguardar la integridad de nuestros conciudadanos".

Sin entrar en detalles, dijo que los secuestrados "están bien".

Indicó que como medida inmediata para garantizar la seguridad, se prohibió la circulación de ciudadanos que no habiten en las zonas cercanas al límites político internacional en el cantón San Lorenzo, en donde desde enero pasado rige un estado de excepción tras la explosión de un coche bomba, que dejó 28 heridos leves.

Consideró que los ataques que han ocurrido en las últimas semanas, ocho sin contra el secuestro, responden a represalias de la delincuencia organizada y el narcotráfico por los éxitos de los operativos de control ejecutados por las Fuerzas Armadas de Ecuador.

"Estamos cerrando puertas para no permitir el ingreso de droga a nuestro país (...), asimismo, buscamos, a través de esta gestión, que Ecuador no se constituya en un territorio de tránsito para llevar droga al resto del mundo", dijo.

Y subrayó: producto de estas "acciones decididas de nuestro Gobierno, vivimos hechos de violencia en la frontera norte, con una reacción de estos grupos armados organizados disidentes, que operan en Colombia, al margen de nuestra frontera".

"Lo que tenemos que entender es dónde opera la amenaza, la amenaza no está operando en nuestro territorio. En nuestro país no están los cultivos, no están los laboratorios de droga", subrayó al añadir que enfrentan una amenaza asimétrica con un "enemigo difícil pero que no opera en nuestro territorio", insistió.

Navas aseguró que frente a estas amenazas las fuerzas ecuatorianas se mantienen de su lado de la frontera y volvió a invocar el pedido de su Gobierno al de Colombia para que garantice la seguridad en su lado de la frontera.

Sobre la seguridad para la prensa, Navas pidió corresponsabilidad a los medios de comunicación y avanzó que revisarán, con la prensa, los protocolos para el desarrollo de su trabajo en la zona.