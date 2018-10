Ecuador pide a Interpol localizar y detener al exsecretario de Correa

La jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, Sylvia Sánchez, ordenó hoy la prisión preventiva para el exsecretario de Comunicación de Rafael Correa, Fernando Alvarado, y pidió a la Interpol que emita la alerta roja para su localización y captura con fines de extradición.

Sánchez dictaminó además la prohibición de la venta de los bienes de Alvarado, que está fugado, y la inmovilización de sus cuentas por incumplimiento de medidas cautelares, informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

La audiencia se constituyó hoy en la CNJ con la presencia del fiscal general, Paúl Pérez, para definir las medidas aplicables después de que el exsecretario de Comunicación, acusado de malversación de fondos públicos, se despojara del brazalete electrónico que llevaba desde agosto y se fugara.

El sábado la Policía encontró el dispositivo electrónico en una vía que bordea Quito.

Las autoridades investigan por qué el brazalete electrónico que portaba el exfuncionario no dio una señal de alerta al ser retirado y también si algún funcionario u otra persona le ayudó.

Ayer, en un vídeo difundido por You Tube, Alvarado dijo haber pedido "asilo" a un Gobierno extranjero que "entiende que no hay una administración decente de justicia" en su país, aunque no reveló de cuál se trataba.

Ecuador verifica la posibilidad de que haya huido a Venezuela en un avión con emigrantes que el viernes retornaron a sus país.

Alvarado denuncia en la grabación que es víctima de una "persecución política" y que huyó porque no tenía posibilidades de defenderse en un juicio justo.