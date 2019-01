Ecuador busca desarrollar su relación bilateral con la Unión Europea

El canciller de Ecuador, José Valencia, analizó durante un viaje a Bruselas el estado de las relaciones entre su país y la Unión Europea, unos vínculos en los que el Estado latinoamericano pretende impulsar, después de que Quito se sumara al Acuerdo Comercial Multipartes con el club comunitario.

"El propósito es avanzar en la agenda bilateral que tiene el Ecuador con la Unión, una agenda que abarca temas económicos, comerciales, de cooperación", precisó hoy el titular de Exteriores, en referencia a los motivos de su visita a la capital belga, durante una entrevista con Efe.

Valencia mantuvo hoy encuentros con la alta representante de la Unión para la Política Exterior, Federica Mogherini, así como con los comisarios europeos de Inmigración, Dimitris Avramópulos, y de Cooperación Internacional, Neven Mimica.

En un comunicado, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) indicó que Mogherini y Valencia abordaron "los últimos desarrollos" en las relaciones entre ambas partes y expresaron que se han fortalecido "en todas las áreas".

Asimismo, recalcó que el Acuerdo Comercial Multipartes, al que Ecuador se unió en 2017 y del que también forman parte Colombia y Perú, "ha demostrado ser exitoso para ambas partes".

El propio Valencia reconoció a Efe que la agenda bilateral "se ha incrementado en contenido y profundidad" desde que Quito se sumó al pacto.

"Ha tenido ya un impacto muy positivo, creemos nosotros, en el comercio bilateral. El comercio del Ecuador con la Unión se ha incrementado en un 10 %, y de la Unión con el Ecuador en un 30 %, es decir, hay un mayor comercio, mayores exportaciones europeas hacia el Ecuador", señaló.

Agregó que para su país el acuerdo tendrá "un efecto muy concreto en la producción y la activación de sectores productivos hacia mercados internacionales, en la generación de empleo, en la atracción de inversiones".

No obstante, Valencia admitió que del Acuerdo Comercial Multipartes se derivan "muchas opciones", como una "mayor y productiva cooperación en materia de desarrollo sostenible", y también constató que Europa es uno de los principales socios de programas de desarrollo social en Ecuador.

"También tenemos el concurso europeo en temas de seguridad con nuestro país, que en este momento vive, en la región norte, la fronteriza con Colombia, una situación un tanto crítica por la acción de grupos del crimen organizado", comentó.

El canciller manifestó, además, su deseo de que Ecuador sea incluido en la lista de países exentos de visado para estancias de corta duración en los Veintiocho.

El SEAE añadió que Bruselas y Quito trabajan en otras áreas, como los derechos humanos y el cambio climático, y que debatieron sobre la crisis en Venezuela, incluida la posibilidad de establecer un grupo de contacto internacional para rebajar la tensión en el país caribeño.

Destacó que Mogherini reconoció el liderazgo del Gobierno ecuatoriano en los "esfuerzos regionales de coordinación" para asistir a los inmigrantes y refugiados venezolanos.

Por otro lado, preguntado por la situación del fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, Valencia apostó por que él y sus abogados conversen con las autoridades judiciales del Reino Unido, frente a la situación actual de "indefinición absoluta".

Recordó que el Reino Unido ya ha asegurado que no otorgará al activista un salvoconducto para dejar la sede diplomática, pero que también ha garantizado que Assange no sería extraditado a un país sin garantías suficientes de que no se le aplique la pena de muerte, como Estados Unidos.

"Nuestra única responsabilidad consiste en mantener ese asilo en tanto y en cuanto las condiciones del asilo sean mantenidas por el propio asilado", dijo, si bien admitió que la estancia del fundador de WikiLeaks en la embajada, de más de seis años, ha sido "larga" en un despacho de oficinas que "no está habilitado como una vivienda originalmente".