Ecuador no garantiza a Assange que Londres no lo extradite a otro país

Ecuador no puede garantizar que el Reino Unido no vaya a extraditar a un tercer país al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, asilado en su embajada en Londres desde 2012, aseguró hoy el procurador general del Estado, Íñigo Salvador.

En una audiencia sobre el recurso interpuesto por Assange ante la negativa de la justicia ecuatoriana a emitir una orden de protección a su favor, el procurador recordó que su país ha conseguido "seguridades por escrito de las autoridades británicas" de que no le extraditarán a un país donde haya pena de muerte o que, existiendo, puedan aplicarla.

"Más allá de eso, obviamente, el Estado ecuatoriano no puede hacer", apostilló el defensor antes de subrayar que Ecuador no puede "darle seguridades al señor Assange de que el Reino Unido no le entregará a un tercer país que solicite su extradición".

A "lo único" a lo que Londres se ha comprometido es a no entregarle a un país donde corra peligro su vida, "porque hay pena de muerte", insistió al término de la audiencia celebrada en la Corte Provincial de Pichincha, de la que Quito es su capital.

Ecuador denegó a finales de octubre la acción de protección presentada por el australiano, después de que las autoridades de este país impusiera una normas de convivencia en su Embajada.

Aclaró que está en manos de Assange atenerse a las normas y quedarse en la legación diplomática "por otros seis o muchos más años, o entregarse a las autoridades británicas para ser juzgado y cumplir su sentencia por la violación a los términos de la libertad condicional".

El asilado se ha sometido al último examen médico de los previstos en el protocolo con galenos "de su confianza", pero se desconocen los resultados por tratarse de un asunto confidencial, explicó el ministro de Exteriores en funciones, Andrés Terán.

En caso de que su salud corriera peligro, Ecuador estaría al tanto del extremo, indicó a Efe el nuevo embajador ecuatoriano en Londres, Jaime Marchán.

Salvador comentó que en la comparecencia de hoy vía telemática, vio que el australiano, que luce una poblada barba, "está coherente, lúcido" y "no se le ve particularmente afectado en su salud".

Por su parte, Assange dijo que autoridades ecuatorianas han emitido una serie de "mentiras" al asegurar que no han sufrido restricciones de visitas en la Embajada, habló de un presunto "aislamiento" y de la instalación de nuevas cámaras supuestamente para vigilarlo.

Además, tildó de "amenazas" los señalamientos de Quito sobre que el incumplimiento del protocolo derivará en el fin del asilo.

Ecuador defiende que las normas establecidas no vulneran los derechos humanos de Assange.

El veredicto de la audiencia de hoy se conocerá posiblemente en ocho días laborables, según Carlos Poveda, abogado de Assange en Ecuador, quien avanzó que si sufren un revés acudirán a instancias internacionales.

Como ya lo ha hecho en otras oportunidades, el letrado insistió en la audiencia en que se exhiba el documento del Reino Unido sobre las garantías para Assange porque el "Estado no puede ser indiferente ni tampoco indolente".

Assange se refugia en la Embajada ecuatoriana desde hace seis años, cuando era requerido por las autoridades suecas debido a las acusaciones de dos mujeres por presunta violación, que él negaba, una causa ya archivada.

Aun así, sigue bajo asilo por temor a que, si sale, sea deportado a Estados Unidos, donde presume que podría ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos confidenciales.