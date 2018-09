Ediles de Podemos e IU arropan a Carmena en su anuncio de candidatura

Los ediles del Gobierno de Manuela Carmena pertenecientes a Podemos, así como Mauricio Valiente y Carlos Sánchez Mato, de IU, han arropado hoy a la alcaldesa en la rueda de prensa donde ha anunciado que optará a la reelección con una nueva plataforma de "individuos", mientras que se han ausentado los concejales de Ganemos y los de Madrid 129.

Debido al adelanto del anuncio, adelantado tras publicar ayer varios medios que Carmena repetirá, no han estado presentes en el Palacio de Cibeles la portavoz municipal, Rita Maestre, por estar fuera de España disfrutando de un permiso matrimonial, ni la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, quien se encontraba en la televisión. Ambas son muy cercanas a Carmena.

Tras sostener ayer que la unidad popular se construye "desde la base" y con "primarias", los ediles de IU Mauricio Valiente y Carlos Sánchez Mato, cesado por Carmena al frente de Economía y Hacienda por no aceptar el plan económico del exministro Cristóbal Montoro, han escuchado el anuncio de una plataforma de "individuos" y no de partidos donde Carmena anima a sumarse a militantes socialistas.

En cambio, no se han dejado ver los ediles de Ganemos, Pablo Carmona y Montserrat Galcerán ni de Anticapitalistas, Rommy Arce, que representan la oposición interna más dura al rechazar el cumplimiento del PEF de Montoro, el desarrollo urbanístico Madrid Nuevo Norte, que ven especulativo o la forma en la que Carmena ejerce el poder. Tampoco ha acudido Yolanda González (IU).

Guillermo Zapata, Javier Barbero y Celia Mayer también han quedado fuera de la foto. Los tres ediles fueron claves en la creación de Ganemos y en la configuración de Ahora Madrid, pero se desvincularon de esta organización para crear la plataforma municipalista Madrid 129.

Críticos en cuestiones de urbanismo, sus desencuentros con Carmena son menores que los de Ganemos, aunque tanto Barbero, por los disturbios de Lavapiés y la negociación con Policía Municipal, como Mayer, por su gestión de la cultura madrileña -de la que fue apartada por Carmena- han sido polémicos para la alcaldesa.

Sin embargo, la exjueza no da "trascendencia" a las críticas de sus ediles sobre la forma en que ha decidido optar a la reelección y ha asegurado que tiene "aprecio" por todos ellos.

Entre los incondicionales de la regidora no han faltado hoy los independientes Nacho Murgui y Marta Higueras, amiga personal de la regidora.

Además, han acudido los ediles madrileños provenientes de las filas de Podemos, a excepción de Maestre y Paco Pérez. Así, José Manuel Calvo y Esther Gómez, consejeros ciudadanos de la formación en la ciudad, Pablo Soto, Jorge García Castaño y Marta Gómez han escuchado como la regidora explicaba que ayer se reunió con el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, por "pura deferencia".

Entre los presentes figuraba asimismo el jefe de gabinete de Carmena, Felipe Llamas y Luis Cueto, coordinador general de la Alcaldía de Madrid y uno de los nombres con los que, según varios medios, Carmena querría configurar su lista.

Una lista que Carmena asegura no haber cerrado; "Ni he dicho que voy a hacer las listas ni he dicho que esté cuestionando otras alternativas que hayan hecho los partidos políticos", ha afirmado al ser preguntada por las primarias pactadas por Izquierda Unida y Podemos.