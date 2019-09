Edmundo Bal respeta la marcha de De la Torre, pero recuerda que en la Ejecutiva de Ciudadanos apoyó el 'no' a Sánchez

De la Torre ha formalizado este jueves su renuncia al escaño que ocupaba en la Cámara Baja después de que el pasado mes de julio ya abandonara la dirección del partido naranja al haber perdido "la ilusión" en el proyecto por la estrategia actual del equipo de Rivera.

"Respeto las decisiones individuales de cada persona", ha declarado Bal a los periodistas tras registrar dos iniciativas legislativas. Según ha dicho, conoce a De la Torre desde hace al menos diez años --ambos son funcionarios públicos-- y siente "el máximo respeto" por él.

Sin embargo, ha señalado que el exdiputado de Cs votó "a favor de la estrategia del partido" cuando esta cuestión se debatió en el Comité Ejecutivo. "Si ahora ha cambiado de opinión y ha tomado esta decisión personal por motivos ideológicos, personales o los que sean, para mí esa decisión merece todos los respetos", ha manifestado.

"NADIE PODRÁ ACUSAR DE INCOHERENCIA" A Cs

Bal ha destacado que Ciudadanos "no se ha movido un ápice" de su posición de no negociar con el candidato socialista a la Moncloa y no favorecer su investidura. "Nadie podrá acusarnos de incoherencia o de dar bandazos como hace el PSOE, nosotros seguimos ejecutando la estrategia que se diseñó con su voto afirmativo", ha dicho sobre su excompañero.

En las dos ocasiones en que esa estrategia se sometió a votación en la Ejecutiva de Cs --meses antes de las elecciones generales de abril y después, el 24 de junio--, De la Torre la respaldó, como hicieron la mayoría de los dirigentes de la formación naranja.

Pero al anunciar el 25 de julio que dejaba sus cargos en el partido, donde era responsable de Fiscalidad y secretario de Programas y Áreas Sectoriales de Madrid, expresó su discrepancias con Rivera y afirmó que el "no es no" a Sánchez no le parecía una vía propia de un partido "centrista".