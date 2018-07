Eduard Pujol: "Si alguien cree que el camino para distraernos son las comisiones bilaterales, se equivoca"

El portavoz adjunto de Junts per Catalunya Eduard Pujol ha advertido de que, "si alguien cree que el camino para distraerles son las comisiones bilaterales, se equivoca" y, en este sentido, ha afirmado que "lo realmente trascendente" es "el diálogo con el jefe del Gobierno que permita buscar una solución y encontrar el camino hacia el referéndum".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha pronunciado, de este modo, en relación a la reactivación de las comisiones bilaterales entre la administración central y la catalana, que abre la "expectativa" de iniciar "un camino de entendimiento para aquellos temas que afectan el día a día de los catalanes".

No obstante, ha precisado que no se debe "perder de vista que aquello realmente trascendente, que va a marcar el futuro político de Cataluña, es el diálogo con el jefe del Gobierno que permita buscar una solución y encontrar el camino hacia el referéndum para que los catalanes expresen en las urnas aquello que queremos ser".

"Que nadie piense que los problemas de Cataluña se solucionan en estas comisiones bilaterales", ha manifestado. De este modo, ha advertido de que, "si alguien cree que el camino para distraernos son las comisiones bilaterales, se equivoca". "Nosotros queremos ser república", ha insistido.

TOGAS Y VOTOS

Por otro lado, se ha referido a la suspensión de cargo público, por parte del Tribunal Supremo, de seis diputados de la Cámara investigados en la causa sobre el proceso soberanista. Pujol ha remarcado que el juez Pablo Llarena "no es diputado" en el Parlamento catalán, que es "quien puede decidir la suspensión de un diputado y no una justicia arbitraria".

Según ha indicado, "quién se sienta o no" en el Parlament "lo decidieron en las urnas" los ciudadanos catalanes. "No vamos a cambiar votos por togas, es un disparate tan enorme que pone en juego las instituciones", ha opinado el portavoz de Junts per Catalunya, que ha insistido en que estos parlamentarios "no deben ser sustituidos".