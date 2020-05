Egea insiste en que el PP no ve necesario prorrogar el estado de alarma: "El Gobierno tiene otros instrumentos"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha insistido este martes en que su formación no ve necesario prorrogar el estado de alarma para la gestión de la crisis del coronavirus porque, a su juicio, el Gobierno "tiene otros instrumentos".

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, el dirigente 'popular' no ha desvelado el sentido del voto del PP en el debate de la prórroga del estado de alarma, que se celebra este miércoles en el Congreso, y ha dicho que la decisión se tomará cuando "se vaya desarrollando el debate" y tengan toda la información "encima de la mesa". "Hay otras opciones que estamos sopesando en este momento", ha adelantado.

Así, Egea ha criticado que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez "animaba a salir a las manifestaciones", en referencia a la del 8 de marzo por el Día Internacional de las Mujeres, y ahora "han pasado a animar a prolongar el estado de alarma" durante casi toda la legislatura.

Preguntado por la llamada de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el secretario general de los 'populares' ha asegurado que tenían conocimiento de la conversación. "Mantenemos la misma línea de argumentos en todos los niveles territoriales", ha señalado.

Por último, Egea ha afeado que el Gobierno no haya hecho "ni un solo gesto para llegar a un entendimiento". "Tenemos claro que no podemos apoyar al Gobierno. Los hechos nos están dando la razón", ha afirmado, para después añadir que todavía no se ha tomado "ninguna decisión" sobre el voto en el pleno de la prórroga del estado de alarma. "Estamos pendientes", ha zanjado.