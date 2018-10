Egeland dejará de ser asesor del enviado especial para Siria en noviembre

El asesor y coordinador humanitario del enviado especial de la ONU para Siria, Jan Egeland, dejará su cargo a finales de noviembre por estar "exhausto", según admitió hoy.

"Ha sido un trabajo que me ha dejado exhausto y era un empleo adicional al que tengo como secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, una de las mayores ONG del mundo", afirmó en una rueda de prensa.

"Este trabajo lo asumí en el otoño de 2015 y no ha habido una noche, un fin de semana que no he estado preocupado por lo que ocurría en Alepo, en Homs, en Guta... ha sido agotador", confesó.

Egeland explicó que había tomado la decisión previamente y que ha sido solo una "coincidencia" que tanto él como la persona que lo nombró, el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, dejarán sus cargos al mismo tiempo.

"Cuando renové en el puesto en septiembre ya avisé que iba a dejarlo a finales de noviembre", especificó.

De Mistura anunció ayer ante el Consejo de Seguridad que abandonará su cargo a finales de noviembre "por razones personales", tras más de cuatro años como mediador para el conflicto sirio.

Egeland dijo no conocer los nombres de las personas que van a reemplazarlo a él y a De Mistura, pero se mostró convencido que serán "mejores porque el trabajo no está ni a la mitad hecho".

De Mistura es el tercer enviado de Naciones Unidas para Siria en abandonar el cargo desde que estalló el conflicto en 2011.