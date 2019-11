Egibar dice que el PNV no quiere "convivir" con quien le quiere "ilegalizar" y no permitirá que le "sometan"

El presidente del Gipuzko Buru Batzar (GBB), Joseba Egibar, ha subrayado que el PNV no quiere la "convivir" con quien les quiere "ilegalizar". "No solamente nos quieren ilegalizar, nos quieren someter e imponer ese proyecto de la España una libre e indivisible, y no lo vamos a permitir", ha advertido Egibar.

"O nos dejan libres, o pactamos las bases de una convivencia real, democrática, entre iguales, desde el respeto a la coexistencia de distintas naciones en el Estado español que, por lo menos se sepa, hay cuatro: Euskadi, Cataluña, Galicia y España", ha manifestado.

En un acto electoral en San Sebastián, junto al cabeza de lista jeltzale por Gipuzkoa al Congreso, Joseba Agirretxea, y la candidata al Senado Maribel Vaquero, Egibar ha asegurado que existe una situación de "bloqueo entre las dos Españas".

Por un lado, ha apuntado que hay una España "con una derecha insolente" y que, en este momento, además, "es guiada tácita o expresamente, por acción u omisión, por una formación política como Vox, con un proyecto franquista rampante".

Por otro, ha considerado que existe una "izquierda desarticulada, timorata", que "lejos de enfrentarse a esa derecha en parámetros de justicia social y de profundización democrática, sucumbe y se pliega a esa estrategia que le atenaza y entra en una senda muy peligrosa de lo que puede ser una quiebra de la convivencia política".

El dirigente jeltzale ha insistido en que el panorama político español "camina a la recentralización y también con algunos ribetes de involución política y democrática", y ha alertado de las iniciativas que "empiezan, no solo a prosperar en campaña electoral, sino que esto va a tener su continuación".

A su juicio, Vox "está marcando el guión, las pautas de lo que tiene que ser la derecha y el PSOE no muestra la valentía ni la fuerza suficiente para enfrentarse".

De este modo, se ha referido a la Proposición No de Ley en la que Vox, PP y Ciudadanos piden en la Asamblea de Madrid "ilegalizar partidos separatistas que atenten contra la unidad" de España y ha destacado que, aunque se trata de una moción no vinculante, "es evidente que se está mostrando un camino".

Joseba Egibar ha asegurado que algunos "edulcoran" este camino "con aquello de que vamos a modificar la Ley electoral porque, por debajo del 3%, liquidamos electoral o políticamente a todos los nacionalismos periféricos". "Pero ya se está hablando directamente de ilegalización", ha remarcado.

SOBERANÍA

Por otro lado, el líder del PNV guipuzcoano ha defendido que el grupo parlamentario jeltzale en el Congreso y el Senado va a actuar sobre las claves de "crecimiento económico, justicia social y soberanía política".

De este modo, ha incidido en la necesidad de "provocar que ese Estado que camina hacia la recentralización y a la involución, abra un periodo de discusión sobre nuevas bases políticas y democráticas para que los proyectos políticos, como el desarrollado por el PNV y avalado por la mayoría de la ciudadanía vasca, pueda tener no solamente su vía de defensa sino su vía de materialización".

"Ese es el desafío político al que nos enfrentamos. Por eso tenemos que proteger, cuidar y defender lo que tenemos pero a la vez avanzar, arriesgar para progresar y ganar el futuro de este pueblo. Son unas elecciones difíciles, complicadas, pero creo que la trayectoria que muestra el PNV es para tenerla en consideración", ha concluido.

"VOZ PROPIA"

Por su parte, Joseba Agirretxea ha defendido que el PNV es la "única" fuerza que puede "tener una voz propia en Madrid y ser un Grupo Vasco que defienda los intereses, las necesidades, de todos los ciudadanos vascos" porque, según ha dicho, "ya ha habido otros vascos en Madrid, pero respondían a siglas que no eran solamente vascas y lo vasco era un elemento más que se diluía en otra serie de cuestiones de lo que ellos consideran el Estado español".

Por su parte, Maribel Vaquero ha pedido que este domingo que "nadie se quede en casa" y ha solicitado el voto al PNV porque, tal como ha remarcado, "somos la única opción real seria para defender a Euskadi con fundamento en Madrid".