Egibar cree que se votó contra Rajoy y no en apoyo a la investidura de Sánchez

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, ha opinado que la votación de ayer en el Congreso fue "una moción de censura a Mariano Rajoy" y que "no ha habido un voto de respaldo a la investidura de Pedro Sánchez", por lo que es "presidente por exclusión".

En una tertulia en Radio Euskadi, Egibar ha explicado que la sentencia de la trama Gürtell fue "un acontecimiento que provocó un imperativo ético, político y democrático que reposicionó a todas las fuerzas políticas", porque Mariano Rajoy "no supo reaccionar" asumiendo su responsabilidad, ni cuando desde Europa le conminaban a tomar decisiones y eso "precipitó la moción de censura y el 'sí' del PNV".

"No valía la abstención porque supondría consolidar" al PP en el Gobierno después de la sentencia", pero además el PNV analizó la inacción del Gobierno del PP para terminar con la aplicación del artículo 155 en Cataluña, ha justificado.

A su juicio, Pedro Sánchez "debe de ser consciente de las fuerzas que apoyaron la moción de censura para saber por donde puede empezar a caminar", dentro de "un Estado en una absoluta crisis de modelo territorial y política, y una crisis económica con una deuda que supera el PIB y la sombra de intervención de la Unión Europa".

En ese escenario, Egibar ha considerado que "el sujeto político que conforma el pueblo vasco debe encontrar un horizonte de relación política con el Estado español diferente al actual", para evitar que su desarrollo del modelo territorial dependa del peso del grupo del PNV en el Congreso.

Desde EH Bildu, Iker Casanova, ha asegurado que Pedro Sánchez no le va a defraudar como presidente porque no tiene ninguna expectativa de lo que pueda llegar a hacer y la coalición abertzale le dio sus dos votos desde la tesis de que "peor que Rajoy no va a ser".