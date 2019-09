Egipto rechaza las críticas con más de un millar de acusados por las protestas

El Gobierno egipcio rechazó hoy las críticas de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos por la actuación tras las insólitas protestas del pasado fin de semana y con más de 1.000 personas acusadas formalmente y en prisión preventiva, y alrededor de 2.000 arrestos por participar en ellas.

Al día siguiente de la fallida convocatoria para manifestarse contra el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, el gobierno egipcio calificó de "inaceptable" el comunicado emitido ayer por la ONU en el que expresa su preocupación por las detenciones.

El portavoz del ministerio de Exteriores egipcio, Ahmed Hafez, afirmó hoy en una nota que es "inaceptable emitir semejantes comunicados de una entidad como es la ONU que debe considerar la minuciosidad en sus comunicados".

Según la nota, la comisión "se basa en información no documentada por sí misma, lo que puede provocar equivocaciones ya que las pretensiones que constan en su comunicado se basan en hipótesis erróneas", añadiendo que "juzgar con celeridad refleja la falta de profesionalidad".

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la falta de garantías procesales en las más de 2.000 detenciones de manifestantes y urgió a las autoridades egipcias a "respetar el derecho a la libre expresión y a reunirse pacíficamente, en cumplimiento de las normas y estándares internacionales".

Según el último recuento del Centro Egipcio de Derechos Económicos y Sociales, al menos 1.014 personas estarían acusadas en prisión preventiva desde las protestas y otras 1.052 están desaparecidas, presumiblemente detenidas.

Un abogado de esta ONG, Malek Adly, aseguró hoy a Efe que "el número total de los que se encuentran en prisión preventiva supera las 1.000 personas", mientras que "hoy han comparecido alrededor de 150 personas", después de que la fiscalía "retomara las investigaciones".

Ahora, el total de personas detenidas supera las 2.050 personas, aseveró.

Por su parte, otro abogado que está prestando asistencia a los detenidos, Karim Abdelradi, indicó a Efe que "hay un gran número de detenidos y sin evidencias" que fueron arrestados "de forma aleatoria".

Según el centro egipcio, solo 9 personas habrían liberadas desde el pasado 20.

El jueves por la noche, la Fiscalía egipcia cifró en casi un millar los acusados desde el inicio de las marchas, que se sucedieron en el centro de El Cairo y en otras ciudades del país, las primeras significativas contra el Gobierno desde 2016, aunque no reveló los cargos de los que se les acusa

Abogados y ONG de derechos humanos informaron de que los cargos contra los acusados son: "participar en un grupo terrorista para lograr sus propósitos", "difundir noticias e informaciones falsas", "usar páginas web con el fin de cometer un crimen que amenaza la seguridad y la paz pública" y "manifestarse sin permiso".

Ayer, el empresario egipcio y promotor de las protestas desde la ciudad española de Barcelona, Mohamed Ali, realizó un llamamiento a los egipcios para que bajaran a las calles, pero finalmente no hubo respuesta en El Cairo, cuyo centro fue blindado por la Policía.

La portadas de la prensa egipcia de este sábado realzaron la figura del presidente Abdelfatah al Sisi y destacaron sus palabras en las que llama a evitar más protestas para que no se vuelvan a repetir las revueltas populares que tuvieron lugar en el país.

"Lo que ocurrió antes no puede suceder de nuevo", es el titular del diario privado Al Shuruk quien destacó que el Ministerio del Interior reforzó ayer sus medidas de seguridad.

Tras poner un pie en suelo egipcio, Al Sisi restó importancia a las protestas diciendo que ese "tema no es para tanto", en declaraciones a los medios egipcios.

Pocas horas después, para contrarrestar la convocatoria de las protestas contra Al Sisi, miles de partidarios del presidente se movilizaron en el este de El Cairo.

En un vídeo difundido hoy, Mohamed Ali advirtió que "el juego no ha terminado" y se refirió a Al Sisi diciéndole: "sé que eres un hombre mayor y probablemente no sepas esto, pero hay algo que se llama playstation y que tiene juegos de estrategia, en fases. No hay nada que se haga de una vez".

"Te voy a agotar y agotaré a Interior y al Ejército", avisó el magnate y actor, que desde el pasado 2 de septiembre comenzó a publicar vídeos a diario revelando la supuesta corrupción de Al Sisi en Egipto y que movilizó a un sector de la población egipcia.

Isaac J. Martín