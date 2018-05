Ehud Olmert: "Abu Mazén (Abás) y yo podríamos haber cambiado el mundo"

Ehud Olmert, primer ministro israelí entre 2006 y 2009 y que pasó más de un año en la cárcel por corrupción, asegura a Efe que su caída se debió a la generosa oferta de paz que propuso a los palestinos, con la que podrían "haber cambiado el mundo" y que, según él, no volverá presentarse en años.

"Pedí a Abu Mazén (apelativo de Mahmud Abás, presidente palestino) que lo firmase, le rogué, le dije: 'Presidente, no dudes, firma, pasarán 50 años hasta que alguien venga de nuevo con algo parecido'", relata vehemente Olmert en una entrevista en su despacho de consultoría en Tel Aviv.

Sobre su oferta, desgranó que propuso que Israel "se retirase del 95% de los territorios (ocupados)".

"Acepté la propuesta (que defendía) el presidente (estadounidense Barack) Obama de las fronteras del 67, también un intercambio territorial para compensar ese 5% de presencia nuestra en los territorios. Estaba dispuesto a desembarazarnos de los barrios árabes que son parte de Jerusalén hoy y que serían parte de la capital palestina", explica.

Y también aceptó "que los lugares santos de Jerusalén fueran administrados por un organismo internacional autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, de modo que no hubiera soberanía exclusiva israelí ni palestina".

El político, de 73 años, señala que no es justo decir que Abás rechazara el plan. "No lo aprobó, dijo que lo pensaría y que me contestaría, pero nunca lo hizo".

Olmert cree que hay muchos motivos por los que el presidente palestino actuó así: "El primero es que no tiene, por su naturaleza, una personalidad fuerte ni el valor de tomar una decisión de esta magnitud. Es algo muy difícil. Para mi también fue muy difícil".

Además, "había ministros en mi gabinete que querían verme caer, y fueron a Condi Rice (Condoleza, secretaria de Estado de EEUU en aquella época) y a Abu Mazén y les dijeron que no firmasen porque 'Olmert no tiene el poder de conseguir la aprobación del público israelí'".

"Creo que cometió un error terrible y creo que él lo sabe", se lamenta: "Podríamos haber cambiado las vidas de decenas de millones de personas en el Medio Oriente, ¡podríamos haber cambiado el mundo!", enfatiza golpeando la mesa.

Olmert recordó las palabras del Yuval Rabin, hijo de Isaac Rabin, el asesinado primer ministro israelí por un ultraderechista judío en 1994: "Los dos primeros ministros que quisieron hacer la paz fueron eliminados. Uno asesinado con balas y el otro con documentos", en referencia a su caída por corrupción.

Olmert y Abás estaban en desacuerdo sobre cuánta tierra intercambiar y no acabaron de resolver detalles sobre los refugiados, sin embargo lo que parece que truncó las negociaciones definitivamente, además de las dudas de Abás, fueron los problemas legales de Olmert y la Guerra en Gaza de 2008-2009.

Ehud Olmert nació cerca de la ciudad de Binyamina, en el norte de lo que es hoy Israel y que en 1945 era el Protectorado Británico de Palestina. "Crecer allí era como estar fuera de la corriente de la vida", asegura.

Sus padres pertenecían a la milicia judía de derechas Irgún en los años de hegemonía laborista. "La gente nos evitaba. Israel era una democracia, pero no muy tolerante", señala.

Es uno de los políticos israelíes que más carteras ministeriales ha ocupado; comenzó su carrera a los 21 años, bajo el ala protectora de Menájem Beguin, y fue parlamentario, ministro, alcalde de Jerusalén y jefe de Gobierno.

En los años ochenta comenzó a ser objeto de una ristra de acusaciones de corrupción que acabaron llevándole a prisión.

Pasó su encierro de 16 meses -liberado antes de tiempo por buena conducta- escribiendo el libro "En primera persona", que algunos han interpretado como unas memorias con alta dosis de ajuste de cuentas.

Al actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, a quien acusa de ser artífice de su caída, lo vincula al "despilfarro, hedonismo, desprecio por un mínimo de modestia y contención claman al cielo".

Pesimista sobre las posibilidades de negociación de paz actuales, Olmert resume: "No creo que los palestinos tengan el valor ni los israelíes la voluntad de emprender negociaciones sustanciales".