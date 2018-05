Ehud Olmert: "No hay nada en el archivo nuclear iraní que yo desconociera"

El exprimer ministro israelí Ehud Olmert dijo hoy a Efe que la revelación del jefe del Gobierno, Benjamín Netanyahu, sobre los archivos nucleares iraníes la semana pasada, no aporta nada nuevo y que no hay nada en ellos que él desconociera.

"Lamentablemente no puedo compartir más detalles, pero lo que sí les digo es que no había nada que no conociera previamente", compartió con Efe el que fuera primer ministro entre 2006 y 2009.

"Lo conocía todo. Y hace ya mucho tiempo que no soy primer ministro...", señaló el exdirigente, que se vio obligado a abandonar su cargo por acusaciones de corrupción por las cuales fue declarado culpable y cumplió 16 meses de prisión.

Olmert dijo también no sentirse impresionado por el aspecto político de las revelaciones, "como creo que no impresiona tampoco a los estadounidenses", añadió.

"Desafortunadamente, no hay nada en esos archivos que pruebe que los iraníes violaran el acuerdo nuclear", agregó.

Netanyahu, en vísperas de la fecha límite para que Estados Unidos decida su postura con respecto al pacto nuclear iraní, presentó el 30 de abril supuestas pruebas de un programa secreto y acusó a Irán de incumplimiento del acuerdo de 2015.

Retirando las sábanas que cubrían dos estanterías, el jefe de Gobierno mostró lo que aseguró que es media tonelada de copias de documentos de lo que denominó "archivo atómico secreto iraní", en una comparecencia en inglés y hebreo que convocó de forma inesperada ante una gran expectación.

E conjunto de más de 100.000 archivos y 183 CD que desveló habría estado oculto en un almacén en el distrito de Shorabad, en el sur de Teherán, y fue obtenido por los servicios de inteligencia israelíes y posteriormente "compartidos" con los EEUU, que confirmó su "autenticidad".

El proyecto denominado Amad, según los documentos, tiene en palabras de Netanyahu "los cinco elementos clave de un programa de armas nucleares: diseñar las armas nucleares, desarrollar el centro nuclear, construir un sistema de implosión nuclear, preparar pruebas nucleares e integrar las cabezas nucleares en misiles", y demuestra a su entender que el pacto con Irán "está basado en mentiras".

Ayer, Netanyahu minimizó las acusaciones de que la documentación no aporta nada nuevo y aseguró que quien lo afirme "no ha visto los documentos", que están en farsi y tardan meses en analizarse.