Ejecutiva Federal PSOE no entiende la moción que pide la autonomía para León

La Ejecutiva Federal del PSOE no entiende el empeño del alcalde León, el socialista José Antonio Diez, de promover una autonomía para las provincias de León, Zamora y Salamanca, que este viernes ha tenido un nuevo episodio con una moción aprobaba en el Ayuntamiento de León con esa finalidad.

"Permítanme que me muerda la lengua", ha respondido a los periodistas el alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), al ser preguntado por esta moción, quien por otra parte no ha dudado en responder como portavoz de la Ejecutiva Federal de su partido al afirmar que "en Ferraz no han entendido ni palabra de esta iniciativa".

"Les aseguro que las personas al frente de la organización del partido en Ferraz no son de Castilla y León y no han entendido ni una palabra de esta iniciativa" que pide la autonomía para la antigua Región Leonesa, ha declarado Puente este viernes al término de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid.

Aprobada con los votos de PSOE, UPL y del concejal de Podemos-Equo, la moción aprobada en el Ayuntamiento de León ha acordado instar a las Cortes Generales (Congreso y Senado) y a las Cortes de Castilla y León el derecho a la constitución como comunidad autónoma de la antigua Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca).

Se han opuesto el PP y Cs a una iniciativa presentada por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y que, durante su debate y votación, ha sido respaldada por unas trescientas personas concentradas delante del Ayuntamiento de León.