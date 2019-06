La Ejecutiva del PAR ratifica el apoyo a Lambán (PSOE) en la investidura y estudiará su entrada en el nuevo Gobierno

Así lo ha indicado Aliaga a los medios de comunicación en un receso de la Ejecutiva, este lunes, a la que ha rendido cuentas de las gestiones realizadas tras las elecciones del 26 de mayo.

La dirección del PAR ha dado por buenas las "bases programáticas para un acuerdo de gobernabilidad entre el PSOE y el PAR", un documento "inspirado en la centralidad, la moderación y la transversalidad" que ya han firmado Aliaga y Lambán, la clave para el PAR.

Al respecto, Aliaga ha declarado que "la próxima legislatura tiene que haber un Gobierno centrado, de moderación, para abordar todos los grandes retos que tenemos, de todo tipo", en áreas como políticas sociales, empleo o infraestructuras.

LÍNEAS ROJAS

Ha dejado claro que no tiene líneas rojas, sino que cuenta con "las 75 medidas que están en el acuerdo programático", que incluyen temas como la enseñanza concertada, el Pacto del Agua, el no a los trasvases, el retorno de los bienes de Sijena o el pleno empleo.

Así, "hay cambios --del documento-- que se pueden aceptar y otros que no: habrá que ver cuáles no", ha planteado el presidente del PAR, a cuyo juicio el acuerdo "es bueno para Aragón". Aliaga ha hecho notar que "nunca" se ha levantado de una mesa de negociación y que tampoco "nunca" tiene "inconveniente" en sentarse a dialogar.

Aliaga ha recordado que "en esta legislatura pasada hemos visto que en esta tierra lo del pacto y el acuerdo es posible, hemos dado ejemplos de concordias y de pactos".

MAYORÍA SUFICIENTE

Arturo Aliaga ha rehusado valorar si los otros partidos, de izquierdas, que pueden conformar la mayoría suficiente, Podemos, CHA e IU, deben formar parte del Gobierno de Lambán, observando que "el candidato a la Presidencia tiene que recabar los apoyos para la investidura", tras lo que hay subrayado que los tres votos del PAR "no son suficientes".

En este contexto, "yo no puedo negociar, a priori, nada si no se cumple la condición necesaria y suficiente", que Lambán sea investido presidente. "Primero tenemos que saber si hay un candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón y, a partir de ahí, habrá que hablar de otras cuestiones".

Sobre la incorporación de otros partidos "habrá que ir hablando los próximos días", ha aseverado Aliaga, manifestando que no le corresponde "decir cómo se forma un Gobierno".

Sin embargo, ha considerado --en alusión a Podemos-- que "hay algunos grupos que, de una manera u otra, no sé si van a encajar en esas bases programáticas", que son "suficientemente claras" y están orientadas a "un Gobierno de moderación".

Ha añadido que el PAR no puede "hurtar" a Lambán su facultad de "explorar el acuerdo para ser investido". "No me puedo poner en el papel del presidente", ha continuado, expresando que si el PAR entra o no, finalmente, en el Ejecutivo "dependerá de la estrategia que tiene el presidente" del Ejecutivo. También ha dicho que no va a "imponer" el calendario de negociación al presidente.

DIPUTADOS PROVINCIALES

En otro orden de cosas, la Ejecutiva ha ratificado a los candidatos propuestos por la Comisión Permanente para las Diputaciones Provinciales de Huesca y Teruel.

Para la DPH, la Ejecutiva ha confirmado a Joaquín Serrano por el partido judicial de Huesca, Francisco Aísa por Jaca y Roque Vicente por Barbastro.

Para la Diputación de Teruel (DPT) ha ratificado a Juan Ciércoles y Berta Zapater por Alcañiz, José Ángel Sancho por Calamocha y Julio Esteban y Alberto Izquierdo por Teruel.