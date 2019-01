La Ejecutiva del PDeCAT se reúne este lunes con Puigdemont en Waterloo

La Dirección Ejecutiva Nacional del PDeCAT con su presidente, David Bonvehí, al frente se reunirá este lunes en Waterloo (Bélgica) con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

La reunión se produce en pleno debate en el Govern y en los partidos independentistas sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE): todos coinciden en que no se dan las condiciones para aprobarlos, pero difieren en si, al menos hay que votar a favor de que el Congreso los tramite, o se tienen que rechazar de inicio.

Los partidarios de la tramitación alegan que esto daría margen a la Generalitat y al independentismo para negociar sus demandas con el Gobierno central, mientras que los detractores rechazan cualquier acercamiento si no hay un gesto inmediato de Pedro Sánchez en autodeterminación y presos.

En el PDeCAT se han visualizado estas diferencias de criterio: dirigentes como Ferran Bel y David Font han expresado la conveniencia de apoyar la tramitación de la cuentas, mientras que la número dos, Míriam Nogueras, lo ha descartado por completo.

Bel dejó abierta la puerta de la tramitación de las cuentas este sábado en rueda de prensa en Tortosa (Tarragona), donde aseguró que facilitar la tramitación "no quiere decir que se aprueben" los PGE y pidió a Sánchez algún planteamiento que, aunque no sea una solución inminente, baya en la buena dirección, en sus palabras.

Font alegó en un artículo el jueves que rechazar las cuentas de inicio sería noquear de entrada al Gobierno central, una opción que él considera válida, pero "no acertada" y que reduciría el margen para negociar con el Ejecutivo cuestiones, por ejemplo, como el documento de 21 puntos de Torra que entregó a Sánchez.

Nogueras, por el contrario, este sábado en el programa FAQS de TV3 aseguró que votarán "no a los presupuestos y no a la tramitación mientras no haya una respuesta política" por parte del Gobierno y defendió que su formación no puede hacer ni un solo gesto si no reciben un gesto del Estado.

Además, a finales de diciembre Nogueras advirtió de que el 'no' del PDeCAT a los PGE era "firme" y recordó que así lo había aprobado el partido en una resolución de su Consell Nacional.

LA RESOLUCIÓN

Aquella resolución, aprobada por el 95 por ciento del órgano del partido, afirmaba que el PDeCAT votaría negativamente los PGE "mientras haya presos y presas políticas y exiliados y exiliadas", en alusión a los líderes soberanistas encausados.

Sin embargo, en aquel documento no se entraba en el matiz de si este rechazo a los Presupuestos también suponía rechazar su tramitación, lo que ahora genera discrepancias en el PDeCAT y en el independentismo en general.

CRIDA NACIONAL

Otro de los debates pendientes que tiene el PDeCAT es su integración en la Crida Nacional per la República, el movimiento político que impulsan Puigdemont y el líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, en prisión preventiva.

Puigdemont es miembro del PDeCAT pero impulsó la Crida por entender que el independentismo necesitaba una plataforma transversal para aumentar los apoyos: la Crida tiene previsto celebrar su proceso constituyente el 26 de enero sin tener solucionado que relación mantendrá con el partido de Bonvehí.