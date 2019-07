El Ejército de Nicaragua denuncia una campaña brutal en su contra en medio de la crisis

El jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, dijo este miércoles que "ha habido una campaña brutal" contra esa institución para actuar al margen de la Ley en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que comenzaron hace más de un año.

"Efectivamente, ha habido una campaña brutal contra esta institución", afirmó el jefe militar durante un encuentro con directores de medios de comunicación nicaragüenses.

Denunció que esa campaña contra del Ejército tiene el objetivo de presionar a sus principales mandos "para actuar fuera de lo que está establecido en el marco de la Constitución y la Ley".

"Nunca jamás desde el Ejército de Nicaragua saldrán decisiones que lleven al país a la pérdida de su seguridad. Nunca, desde el Ejército de Nicaragua en sus decisiones, saldrán situaciones que arrastren al país a una mayor situación de complejidad y mucho menos arrastrar a una situación de guerra", señaló.

A su juicio, esa campaña comenzó con el incendio a la reserva biológica Indio Maíz, en la frontera con Costa Rica, días antes que estallaran las protestas callejeras contra el Gobierno de Ortega por unas impopulares reformas a la seguridad social.

Según el general Avilés, "hubo personajes", de los que dijo "no tienen la capacidad moral", que criticaron el actuar del Ejército "de manera infundada, cuando la institución y sus diferentes componentes, por orden presidencial, ya estaban trabajando en sofocar el siniestro".

Asimismo, aseguró no han hecho "nada para llevar al país a la situación que hemos vivido a partir (del 18 de abril) del 2018 y no hemos hecho nada para agravarla".

"Sin embargo, aquí ha habido un ataque contra la institución. Comenzaron a decir que sacamos los tanques a la calle. Falso", mencionó.

"También dijeron que suministrábamos armas y no hay ni una sola arma que haya salido de los almacenes nuestros", continuó.

Explicó que han estado enfocado "en proteger, por orden del Presidente de la República, los objetivos vitales para el funcionamiento de la nación", unos 200 objetivos estratégicos, entre los que mencionó reservas de combustibles, alimentos, vacunas, plantas de generación y transmisión de energías, sistemas de comunicación, suministros de agua potable, aeropuertos y puertos.

El jefe de las fuerzas castrenses dijo que saben quiénes están detrás de esa "campaña brutal" y que, a pesar de "esas presiones, no van a hacer cambiar nuestras decisiones".

"Esas presiones no nos van arrastrar por el camino equivocado, las decisiones que tomemos como institución. Aquí nos enmarcamos en lo que es la Constitución y las Leyes, más nada", aseveró.

"Y no son aquellos que hacen opinión pensando que el Ejército de Nicaragua con sus opiniones se va a sentir presionando, no nos van a presionar nunca", prosiguió.

"Jamás nos van a presionar. Nunca. Tengan la plena seguridad: no hay titular, no hay estado de opinión que valga, no hay redes sociales que valgan, porque nos encontramos firmes en cumplimiento de lo que está establecido en la marco de la Constitución y las Leyes, más nada", añadió.

Avilés reveló que ha dicho a sus soldados, en medio de la crisis, que tengan confianza en él, "en que aquí vamos a saber tomar las mejores decisiones".

Destacó que el Ejército fue la primera institución que respaldó y llamó a buscar la solución a la crisis por la vía del diálogo "y eso lo desconoce mucha gente y lo desconocen a propósito".

"El 21 de abril (de 2018) hicimos nuestro primer comunicado llamando a buscar la solución por la vía del diálogo y desde el 21 de abril nos hemos mantenido en esa misma posición", subrayó.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.