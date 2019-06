Los exconselleiros Elena Muñoz y Jesús Vázquez serán los senadores del PP de Galicia por designación autonómica

El encargado de anunciarlo ha sido el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, en una rueda de prensa celebrada una hora antes de que venciese el plazo, en torno a las 13,30 horas de este viernes, para que los grupos inscribiesen sus candidaturas en la Cámara autonómica. Según ha explicado, ambos candidatos son "la mejor elección" para representar a Galicia en el Senado.

Elena Muñoz Fonteriz es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Vigo (UVigo). Desde que accedió en 1999 a la escala superior de Finanzas de la Xunta, estuvo ligada a la Administración gallega hasta que en 2012 fue nombrada conselleira de Facenda por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Ocupó este asiento en el Gobierno gallego hasta el 2015, cuando fue designada candidata a la Alcaldía de Vigo. Tras la mayoría absoluta de Abel Caballero en aquellos comicios, permaneció como líder de la oposición en la corporación municipal hasta este 2019.

Muñoz dimitió como presidenta de los populares de Vigo y rechazó recoger su acta de concejal en el Consistorio olívico tras las elecciones del pasado 26 de mayo, en las que no solo no consiguió acabar con la mayoría absoluta del regidor socialista --con 20 concejales de 27--, sino que el grupo del PP bajó su representación de siete a cuatro ediles.

JESÚS VÁZQUEZ ABAD

Jesús Vázquez Abad es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y doctor 'cum laude' en Ciencias Económicas y Empresariales por la UVigo. En la docencia, actualmente es profesor titular del Departamento de Organización de Empresas y Márketing en la UVigo. Fue decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense en 2006.

Fue elegido diputado en el Congreso en las elecciones generales de 2008, y a nivel orgánico fue presidente de la comisión nacional de universidades del PP. También formó parte del Gobierno de Feijóo como conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria desde 2009 hasta 2015, año en el que consiguió ser elegido alcalde de Ourense con una minoría que no le permitió aprobar ninguno de los presupuestos del Ayuntamiento durante su mandato.

En los comicios municipales del pasado 26 de mayo, el PP de Ourense perdió tres concejales y la opción de liderar el Consistorio, si bien un acuerdo firmado con Democracia Ourensana (DO) les permitirá formar parte de un gobierno bipartito. No obstante, Vázquez Abad ya confirmó que no participaría en él.

Sobre su futuro en la política municipal, Miguel Tellado ha asegurado que "compatibilizará" su escaño en el Senado con la Presidencia del PP local de Ourense y su acta de concejal.

RUPTURA DE EN MAREA

Ambos exconselleiros de Feijóo serán elegidos formalmente senadores por designación autonómica en el pleno extraordinario convocado a tal efecto para el próximo martes en el Pazo do Hórreo. En esta sesión de la Cámara será escogido también el exconcejal en A Coruña José Manuel Sande a propuesta por el grupo de En Marea, una decisión que terminó por romper formalmente este grupo parlamentario.

Y es que mientras la dirección del partido liderada por el portavoz, Luís Villares, había dado el nombre de Mariló Candedo para el Senado, los diputados del sector crítico --Podemos, Esquerda Unida y Anova--, mayoritarios en el grupo, terminaron imponiendo el nombre de Sande.

En la rueda de prensa de este viernes, el secretario general del PPdeG ha ironizado con que la ruptura de En Marea en el Parlamento, con Villares y sus únicos tres diputados afines --Pancho Casal, Davide Rodríguez y Paula Vázquez Verao-- pasando al Grupo Mixto, es una "crónica de una muerte anunciada" que "a nadie pilló por sorpresa.

"VAYA GALIMATÍAS"

Para Tellado, esta quiebra "se venía gestando desde el día después de las elecciones autonómicas" de 2016 y fueron las discrepancias en la elección de su senador la que formalizó la separación. No obstante, ya en las elecciones generales del 28 de abril, las fuerzas que conformaban el espacio de confluencia se habían presentado por separado: Galicia en Común (Podemos, EU y Equo), por un lado; y En Marea, por otro.

"Dentro del espectáculo al que nos tienen acostumbrados las mareas de Podemos, nos queda todavía unos meses de esperpento por vivir. Los diputados que se marcharon del partido En Marea y que dicen que son de Galicia en Común estarán en el grupo parlamentario de En Marea. Vaya galimatías. Y los diputados del partido de En Marea, sin embargo, se irán del grupo parlamentario de En Marea y formarán parte del Grupo Mixto. Esto no hay quien lo entienda", ha sintetizado el número dos del PPdeG.

Así, Tellado ha tachado este conflicto como una "comedia con serial diario" y ha aseverado que los gallegos "no merecen tener partidos que no emplean ni un minuto para pensar en Galicia y dedican todo su tiempo a las luchas de poder".

PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL DIPUTADO RAÚL FERNÁNDEZ

Por otra parte, el secretario general del PP gallego ha aprovechado su comparecencia para expresar su pesar por el fallecimiento del diputado autonómico del PSdeG Raúl Fernández, una noticia que trascendía este mismo jueves.

"Fue un político noble, un político dialogante con el que se podía llegar a acuerdos. Pero sobre todo fue un hombre bueno, cordial, al que la vida trató de forma muy dura en los últimos años", ha lamentado.

Seguidamente, Miguel Tellado ha querido trasladar sus "más sinceras condolencias" tanto a la familia de Raúl Fernández como al PSdeG-PSOE, "que pierde un gran compañero". "Un compañero de todos en el Parlamento", ha concluido.