Elio Cabanes llama a "unirse con fuerza" al candidato que salga "para que no haya resquebrajos" en el partido

En una entrevista en COPE recogida por Europa Press, Cabanes ha incidido en que todos los candidatos deben "actuar de buena fe y hacer lo que puedan por el partido" y en este contexto, opina que "dependerá de lo que hagan" que el resultado sea un PP unido o resquebrajado.

Cabanes insiste en la necesidad de modificar los requisitos para que voten los afiliados porque dice que "se han enterado tarde" de que si no estaban al día de las cuotas y no se inscribían no podían participar. "Cuanto más tiempo y más facilidades den, mas fácil es que vote más gente y el que salga, más reforzado estará", ha comentado.

Su propuesta para ganar la mano a los candidatos más conocidos de él pasa por invertir el partido y el orden en que elige a sus cargos en los distintos niveles de congresos, ya que en la actualidad primero se decide la dirección nacional, luego la regional, después la provincial y la última es la local.

"Ahora mismo no es precisamente el militancia de base el que está dirigiendo el partido, es la cúpula quien decide qué se debe hacer y quién y cómo debe estar y esto debería ser todo lo contrario", ha añadido, para señalar que "la estructura se está creando desde la cúspide hacia abajo y es la cabeza la que pone el resto de la pirámide".