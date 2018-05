Elkarrekin Podemos pide al Gobierno central que "dé pasos valientes" en política penitenciaria

En declaraciones a los medios tras tomar parte en la Conferencia internacional de Kanbo (Francia), Larrea y Arana han recordado a "todas" las víctimas y han lamentado que en este encuentro se ha "destacado en exceso el papel de ETA en el final de la violencia, dejando en un segundo plano a la genuina protagonista de este proceso de construcción de paz: la sociedad vasca que salió cientos de veces a la calle a decir 'no a la violencia' y que hace mucho tiempo comenzó a reconstruir el tejido roto por el dolor".

A juicio de Podemos Euskadi, "es hora de iniciar este camino en el que se ponga el foco en la convivencia" y hacerlo "desde el escrupuloso respeto a los derechos humanos, respetando que la sociedad vasca es plural y que ninguna idea vale más que la vida de una persona".

Además, han señalado que "para ese camino es necesario el diálogo político, sacando lecciones éticas del pasado y siendo honestas con él". A ello, han añadido que de cara al futuro no se debe olvidar tampoco "que el enfado no es política y la venganza no es solución" y, por ello, han emplazado al Ejecutivo central a dar "pasos valientes en aquellos ámbitos en los que tiene competencia, fundamentalmente, en los derechos que asisten a las personas presas y su acercamiento".