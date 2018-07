Elorza alerta del "riesgo de fractura social" del camino que PNV y EH Bildu hacen "de la mano" en ponencia autogobierno

El diputado socialista por Guipúzcoa, Odón Elorza, ha advertido del "riesgo de fractura social" que, a su juicio, conlleva el recorrido soberanista que PNV y EH Bildu están haciendo "de la mano" en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, con planteamientos como consultas "unilaterales".

En rueda de prensa en San Sebastián, Elorza ha realizado balance del curso político en el Congreso y de la "catarsis" que ha conllevado la moción de censura presentada por el PSOE contra el expresidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que ha esperado tenga continuidad para poder acometer la "regeneración democrática" que, a su juicio, necesita el Estado español, y para la cual "es necesario pero no suficiente" el cambio de Ejecutivo.

Elorza ha defendido que España requiere de una "nueva cultura democrática en el ejercicio de poder" y una actuación desde éste "con decencia". En este contexto, ha apuntado que el "triple" objetivo del nuevo Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez es "devolver la dignidad al Estado de derecho", a los "millones de familias que como consecuencia de las políticas de recortes sufren en su dignidad de vida" y también "al sistema democrático y a las instituciones".

Asimismo, ha apuntado que existe "una crisis evidente de lo que significa España, el Estado, que ha tenido consecuencias en Cataluña y em Euskadi", que lleva a que el nuevo presidente de Gobierno tenga por delante el "reto de la cohesión social y el de la territorial", para lo cual ha considerado necesario la "colaboración entre las administraciones, el diálogo permanente y la negociación", que "no han existido hasta ahora".

También ha criticado el estado de "gran crispación" de PP y Ciudadanos que, ha considerado, están "usando una serie de temas que no son reales" para generar "confusión" entre la ciudadanía.

En lo que respecta a Euskadi, Elorza ha señalado que Sánchez tiene "un trabajo importante" teniendo en cuenta cómo se encuentra la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, con un PNV y EH Bildu que caminan "de la mano" planteando una reforma del Estatuto de autonomía, conforme a "un modelo de país claramente soberanista, al derecho a decidir, con la convocatoria de consultas de forma unilateral por parte del Parlamento vasco", que "se da de bruces" con la Constitución y que conlleva "un riesgo de ruptura y de fracturas sociales".

Frente a ello ha abogado por el "sentido común, por actuar conforme al marco de la Ley", así como por "reforzar, desde el buen hacer y la sensibilidad del diálogo, el vínculo entre el conjunto de España y el País Vasco" y "recuperar el atractivo del sentimiento de identidad compartido de sentirse vasco y español", y acometer una "necesaria" reforma de la Constitución "para culminar una segunda transición democrática iniciada con la moción de censura".

Elorza se ha mostrado convencido de que así se logrará "traer a Euskadi transferencias, la consolidación del autogobierno, siempre lejos del juego dual, contradictorio, extraño, que siempre se trae el PNV", y ha pedido a la ciudadanía que esté "atenta" a lo que acontece en la citada ponencia porque "no son juegos inocentes".

PRESOS CATALUÑA

Preguntado por el traslado de los dirigentes independentistas catalanes en prisión a cárceles catalanas, Elorza ha apuntado que es "absolutamente legal" acercar a unos presos "preventivos que ya han visto cómo culminaba el proceso de instrucción".

En este sentido, ha indicado que el Gobierno de Sánchez ha actuado "conforme a la Ley", trasladándoles a prisiones catalanas "por razones de arraigo social, de humanidad, prácticas y garantistas".

Sobre las críticas de Ciudadanos y PP a esta medida, ha insistido en la "crispación" de estas formaciones y ha criticado que "para ellos no existe ninguna manera de abordar el diálogo político, no entienden lo que es una mínima muestra de distensión y que esto no es un trato de favor, ni una concesión", sino que es "algo absolutamente natural".