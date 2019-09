Elorza confía en un acuerdo con PNV y dice que "los compromisos" se cumplirán aunque no estén en el documento de Sánchez

El diputado socialista Odón Elorza ha afirmado que, aunque el documento de medidas presentado por Pedro Sánchez no recoja cuestiones que "interesan" a Euskadi como las transferencias pendientes, se abordarán en el encuentro con el PNV y "tienen que formar parte de un acuerdo que no sé qué forma tomaría", pero que ha esperado que se alcance porque "hay que sumar". En este sentido, ha indicado que el PSOE "no pide un cheque en blanco a nadie" y que "los compromisos se llevarán a efecto", aunque "no estén" en el documento.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el diputado guipuzcoano se ha pronunciado de este modo en relación al hecho de que la propuesta de 300 medidas que hizo pública este pasado martes Pedro Sánchez no recogiera referencias a asuntos vascos como el traspaso de transferencias pendientes a Euskadi.

Según ha indicado, "de eso van a hablar precisamente en la entrevista" que tienen previsto este miércoles el presidente del Gobierno en funciones y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

"Ahí tendrán que establecer el tipo de acuerdos que interese a las partes y ver cómo recogerlo, si en ese programa común, en una separata o es un compromiso entre caballeros. En cualquier caso, los compromisos a los que se lleguen, estén o no formulados en ese documento, se llevarán a efecto", ha asegurado.

En este sentido, ha apuntado que hay que tener en cuenta que "también en ese documento podrían plantearse las competencias pendientes que pueda haber en este momento con Cataluña o el País Valenciano o con Galicia, o temas canarios o andaluces, y podría convertirse en algo interminable ese programa".

En todo caso, ha confiado en que "esas conversaciones vayan bien" y, en este sentido, ha señalado que "la sintonía" en las Cortes con los jeltzales es "amplia". "Me alegro particularmente de que ese encuentro se celebre, llegue o no con retraso", ha señalado.

Elorza ha afirmado que "hay cuestiones que interesan particularmente a Euskadi" como el calendario de transferencias pendientes, las inversiones en el TAV y "otras cuestiones políticas sensibles". "Todo ello --ha agregado-- tiene que formar parte de un acuerdo que no sé qué forma tomaría, pero evidentemente son cuestiones que no están en ese programa común, que deben ser abordadas y que ojalá se llegue a acuerdo porque hay que sumar".

En este sentido, ha apuntado que el PSOE "no pide un cheque en blanco a nadie" para la investidura y, por tanto, "hay que llegar a acuerdos también parciales pero de gran importancia", en este caso, para contar con el voto de PNV", y luego "esperar a ver si avanzamos con Unidas Podemos" y que se produzca una abstención de ERC, que "estaría por ver".

DIFÍCIL, NO IMPOSIBLE

El diputado socialista ha admitido que el entendimiento con Unidas Podemos "parece difícil", aunque cree que "no imposible". Según ha indicado, "se trata de evitar por todos los medios, y en eso estamos los socialistas también, unas elecciones en noviembre que serían realmente no deseadas porque la ciudadanía ya se expresó el 28 de abril y nos toca gestionar esa voluntad democrática".

A su entender, "quizá les resulte difícil rechazar una propuesta con un contenido progresista y más aún para los tiempos que parece que vienen, de incertidumbre, con peligro de recesión efectiva, guerras comerciales que afectan a todas las naciones...".

No obstante, ha reconocido que Podemos "sigue en su posición enrocada de que o hay gobierno de coalición o nada", aunque la propuesta de Sánchez "suena bien", tiene "cosas de interés" y "muchas coincidencias" con posiciones de la formación de Iglesias.

Además, ha resaltado que va "acompañada de elementos de control triples para que, en caso de que el acuerdo se efectúe, pueda Unidas Podemos tener mecanismos de control para que se haga efectiva la aplicación de los compromisos que ha anunciado Sánchez y que no se los lleve el viento, que no quedan incumplidos".

En relación al rechazo del PSOE a un gobierno de coalición, ha asegurado que "nadie ha engañado a nadie", de manera que Sánchez desarrolló la campaña de las generales "diciendo que su pretensión era formar un gobierno socialista en solitario, con la incorporación de independientes", mientras que Pablo Iglesias "siempre afirmó que quería estar dentro de un gobierno de coalición para ser los garantes" de ese programa.

"Son planteamientos que, a día de hoy, no han casado. Sin embargo, hubo una oportunidad que Pablo Iglesias no quiso aprovechar, la oferta final en vísperas de la segunda votación de la investidura en julio", ha recordado.

Elorza ha añadido que Sánchez y el PSOE ya dijeron que la oferta tenía "un plazo de vencimiento" y, por tanto, "la posibilidad real" de estar en el consejo de ministros "la tuvieron y, sin embargo, la rechazaron". "Podían haber dicho que sí y el día 25 de julio se habría acabado esta historia, que está conllevando desilusión y enfado en amplios sectores progresistas en todo el país", ha manifestado.

Finalmente, ha aludido a la mención en el documento al rechazo al referéndum en Cataluña y ha destacado que no es "nada nuevo" que el PSOE plantee que "no tiene cabida".

"Nunca hemos estado en la posición de no hacer concesiones que no entran dentro de nuestros postulados políticos", ha insistido Elorza, que ha indicado que, si no se llega a incluir, "estarían al minuto las tres derechas, el frente españolista, descalificando, haciendo especulaciones de que tenemos un pacto secreto con Torra, con ERC y con todo el mundo".