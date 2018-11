Elorza ve "difícil" que Sánchez agote la legislatura, pero cree que "el Superdomingo sería un follón"

El diputado del PSOE Odón Elorza ha considerado que es "difícil" que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda agotar la legislatura y "llegar a 2020", si bien ha apuntado que "no sería interesante" que coincidieran las elecciones generales con el resto de comicios convocados el 26 de mayo. A su entender, el "Superdomingo" sería "un follón".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha señalado que existe una situación de "demasiada confrontación" de los grupos independentistas con el Gobierno y, por tanto, "no hay un buen ambiente".

En este sentido, ha aludido a la "bronca" registrada este pasado miércoles en el Congreso entre el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y diputados de ERC y ha precisado que lo ocurrido "no es excepcional", sino que se ha producido "a otro nivel" en otras ocasiones. Según ha lamentado, el Parlamento "no está a la altura, no está dando buen ejemplo".

Para Elorza, "con esta situación", se "antoja difícil" extender la legislatura, aunque "otra cosa es en qué momento pueda llegar a su final", algo que "decidirá el presidente en función de una serie de circunstancias". "Pero agotar, llegar a 2020, es verdad que parece difícil", ha augurado.

En cualquier caso, ha destacado que "las cosas en política en este país van a gran velocidad" y se producen "grandísimos cambios de posiciones en horas", como en el pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el "cambio de 180 grados" en la posición del PP, además de "acontecimientos insospechados y la UE, de repente, emite una nota a favor, en contra o matizadamente" sobre el presupuesto o en Cataluña "las cosas se pueden enfriar, en vez de calentar, en las próximas semanas".

"Es todo muy volátil, en cambio permanente y no soy partidario de hacer sentencias definitivas sobre nada", ha insistido en diputado guipuzcoano.

En cualquier caso, ha afirmado que le resulta "extraño" se celebrarán las elecciones generales en mayo, coincidiendo con el resto de convocatorias municipales, forales, autonómicas y europeas. "¿Cómo se organizarían los debates, dónde estaría la atención de la ciudadanía?", se ha preguntado.

A su entender, sería "un tremendo follón". Por ello, cree que "no sería interesante para el juego democrático esa absoluta coincidencia de elecciones, ese Superdomingo electoral". "Pero vamos a ver qué pasa", ha matizado.

Por otro lado, ha criticado que se "va configurando, con peligro evidente de cierta involución en derecho, libertades y políticas sociales, un frente nacional" entre "las tres derechas", en alusión al PP, a Ciudadanos y Vox.

Elorza ha censurado a quienes acusan a los socialistas de "ser socios o colaboradores de los golpistas", de "contribuir a romper España", de plantear una política económica "dictada por Podemos" y "todo tipo de barbaridades cada vez que toman la palabra Rivera o Casado".

Según ha denunciado, hay "especialistas en la derecha extrema en crispar", sobre todo a raíz de la moción de censura "para echar a los corruptos". "Es una situación difícil que el Gobierno de Pedro Sánchez debe saber administrar", ha manifestado el diputado del PSOE, que ha admitido también que "llegar a acuerdos en una situación como ésta con los partidos catalanes del 'procés' resulta una auténtica aventura".

TRASPASOS DE COMPETENCIAS

Por otro lado, se ha referido al acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y vasco para transferir a Euskadi las competencias sobre una sección de autopista y dos tramos ferroviarios que discurren por el País Vasco. A su entender, es "elemental" que se "acelere" el traspaso de competencias pendientes de transferir "desde hace años" a Euskadi, después de que en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy se produjera "una sequía importante".

Asimismo, se ha mostrado partidario de "consolidar el eje de entendimiento Gobierno-PSOE con PNV" porque es "un eje de colaboración, una cierta estabilidad" y también porque es "importante" que en Euskadi "las cosas vayan bien con este Gobierno".