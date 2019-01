Elsa Artadi dice que el unionismo abona una polémica Junqueras-Puigdemont para "generar mal rollo"

La portavoz de la Generalitat, la consellera Elsa Artadi, ha afirmado este miércoles que no hay realmente una polémica entre el expresidente y el exvicepresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, sino que abonarla es una estrategia de los antiindependentistas para crear "mal rollo" y desgastar.

"Es la manera más fácil que tiene el unionismo de general mal rollo entre nosotros", ha dicho al preguntársele por la polémica en una entrevista del canal 3/24 recogida por Europa Press.

"Que no podamos salir adelante y tengamos que estar todo el día resolviendo estos pequeños obstáculos", ha añadido para resumir el objetivo de los unionistas, según ella.

Ha insistido en que "sólo el unionismo tiene voluntad de que haya diferencia entre el exilio y la prisión", y lo ha acusado que querer reflejar que Puigdemont es el único dirigente soberanista en el extranjero por el proceso soberanista, cuando son siete --Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Marta Rovira y Anna Gabriel--.

CUÁNDO LAS ELECCIONES CATALANAS

Ha dicho que el Govern nunca se ha planteado elecciones antes de la sentencia del 1-O, y "si debe haber elecciones después de la sentencia, debe ser por algo".

"No debe ser porque nos hemos peleado por una declaración o por otra", sino porque hace falta, bien porque el Govern entiende que es el momento de sacar adelante unas elecciones, bien porque se tiene que consultar a la ciudadanía, bien porque se tiene que renovar la Cámara.

Y ha insistido: "Lo que no puede ser es que, cuando no se sabe qué se hace, se opte por ir a elecciones".

MESA DE DIÁLOGO

Artadi no ha descartado suspender la primera sesión de la mesa de diálogo de partidos catalanes sobre el proceso soberanista, prevista para el viernes, según se desarrolle ese mismo día el traslado de los presos independentistas a Madrid para el próximo juicio del 1-O.

Pero "de momento" se mantiene programada la reunión, para la que está confirmada la asistencia del PSC y de CatComú, y que se trabaja en el orden del día.

"Hasta que tengamos confirmaciones de qué pasa, a qué hora y qué está previsto que pase, mantenemos la agenda", pero existe la posibilidad de suspender el encuentro.

HUELGA Y JUICIO

También ha dicho que la Generalitat respeta la huelga general inicialmente prevista para el inicio del juicio del 1-O, y que, si es así, trabajará en los servicios mínimos y se respetará a quien quiera hacer huelga y a quien no, pero "el Govern no puede intervenir" en lo que impulsan o no los sindicatos.

Sobre el MWC, ha dicho que "entra dentro de la normalidad" que la organización se planteara dos sedes alternativas en 2018 --así lo ha dicho este miércoles el GSMA, por el contexto político del año pasado--, pero Artadi ha asegurado que lo relevante es que sigue en Barcelona.

SU POSIBLE CANDIDATURA

Al preguntársele si ella finalmente concurrirá a las elecciones municipales por Barcelona, ha respondido que no está decidido y que, si se presenta, sería de número 2 con Quim Forn, que encabezará la lista.

"El conseller Forn me ha propuesto, y estamos trabajando en esta posibilidad de ir como JxCat", ha dicho, aunque ella desearía concurrir en una lista soberanista con más de un partido, no sólo con JxCat.

Artadi ha justificado que no se sepa aún si se presentará, alegando que "la afectación es bastante amplia", también en el Govern, ya que Artadi forma parte de él.

"Hay que acabar de cerrar las cosas, y de cerrarlas bien, para que después todo vaya lo mejor posible", ha insistido.