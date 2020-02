Elvira Rodríguez aconseja a Vox hacer oposición a Sánchez y no al PP para quitarle "el sitio": "Eso es estúpido"

La exministra y nueva vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha recriminado a Vox que se dedique a cargar contra el Partido Popular y le ha aconsejado centrarse en hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. A su entender, hacer oposición al Partido Popular para quitarle "el sitio" es "estúpido".

Ante la subida de escaños de Vox en el Congreso, que ahora cuenta con 52 diputados, Rodríguez ha señalado que el PP tiene que "cumplir con su papel" de oposición, que es vigilar la labor del Gobierno y poner propuestas encima de la mesa. "Y nuestra razón caerá por su propio peso", ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, la también exsecretaria de Estado de Presupuestos ha indicado que su partido tiene que centrarse en convencer a los ciudadanos de que la política del PP "es viable y beneficiosa para todos" porque "genera crecimiento y empleo".

"SI SE METEN MUCHO CON NOSOTROS, CONTESTAREMOS"

Rodríguez ha asegurado que el PP "respeta" a Vox como a los demás grupos porque están "ocupando sus escaños legítimamente" pero ha lamentado que los de Santiago Abascal se dediquen a atacar continuamente a su partido. "Hombre, si me meten mucho con nosotros, contestaremos", ha apostillado.

La dirigente 'popular' ha dicho desconocer qué asuntos interesan a Vox aparte de España, la bandera o la memoria histórica. "No sé qué les importa o cuál es su estrategia para hacer oposición, pero oposición al Gobierno, no oposición a nosotros para quitarnos el sitio porque eso es estúpido", ha enfatizado.

Ante la "polarización" y las "posiciones radicales o populistas" que impregnan ahora la política española, Rodríguez se ha mostrado convencida de "esto se va agotar en sí mismo porque la gente lo que quiere es que le resuelvan sus problemas".

"La primera vez te puede hacer gracia, la segunda te puede hacer gracia y la tercera acabas harto", ha resaltado, para añadir que Vox "tendrá que empezar a poner encima de la mesa algo más que España o la derogación de la Ley de Memoria Histórica". A su entender, "hay muchas más cosas" y "es ahí donde está la clara diferencia" entre PP y Vox.

Además, ha subrayado que su partido "apoya la Constitución" mientras que a Vox "no le vale" la Ley Fundamental como, a su entender, evidencia su "ataque radical al modelo autonómico" cuando "solo ha traído beneficios a España".

LA AGENDA 2030

Por otra parte, la exministra de Medio Ambiente ha alertado de que la Agenda 2030 esté en manos del vicepresidenta Pablo Iglesias porque supone "el diseño de que lo que va a ser España" a medio y largo plazo e incluye una serie de objetivos clave en desarrollo sostenible, mundo rural, agua, pobreza o inclusión.

"La agenda 2030, que es muy desconocida y parece un pin que el presidente se pone hasta cuando lleva el esmoquín, es una cosa muy importante, es un impulso de la ONU que pretende marcar los objetivos a los que debe llegar el mundo a medio y largo plazo", ha manifestado en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, ha señalado que elegir el modelo es "muy importante" y ha pronosticado que en este asunto habrá divergencia de opiniones entre los ministros del PSOE y los de Podemos. "Creo que ahí va a haber un conflicto, y no se quien lo va a ganar porque desde luego, la responsabilidad de la ministra de Economía es que no nos convirtamos en una república soviética del siglo pasado. Y si nos descuidamos del siglo XIX", ha proclamado.

Al ser preguntada si cree entonces que es un peligro que ese modelo de país esté en manos de Podemos, ha indicado que espera que el modelo que se diseñe no sea el que lleva Podemos en su programa y ha subrayado que a ella "el modelo comunista" no le gusta. "No sé si es peligroso o no, pero a mi el modelo no me gusta para nada. Yo es que creo además que encima está anticuado, es antiguo", ha apostillado.

Además, considera que elevar a la categoría de Vicepresidencia el Departamento de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera "tiene mucho que ver" con la Agenda 2030 y que esté en manos de Podemos. A su entender, si la ministra "fuera ministra se podría llegar incluso a pensar que ese ministerio podía colgar de esa vicepresidencia".