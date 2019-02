Encapuchados piden a la guardia nacional desertar y luchar juntos por Venezuela

Bajo el puente Francisco de Paula Santander que une a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana Ureña, decenas de encapuchados venezolanos se agrupan para pedir a sus compatriotas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que deserten y luchar juntos por su país.

El conjunto que ronda las inmediaciones del río Táchira está constituido en gran parte por venezolanos que llegaron a Colombia para apoyar el intento fallido del paso de ayuda humanitaria hacía el país caribeño el sábado pasado, lo que mermó el ánimo de muchos.

Apostados este lunes debajo del puente que continúa acordonado debido a la orden del presidente colombiano, Iván Duque, del cierra de los pasos fronterizos con Venezuela, mientras se evalúan los daños que dejaron los disturbios, ellos esperan que aún más integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) deserten.

Con son sus rostros cubiertos, armados con rocas y portando escudos improvisados con piezas metálicas, pretenden también que la GNB que bloquea el puente permita el pasó de ayuda para su pueblo.

"Estamos llamando a los militares de aquel lado para que vengan y que aquí los vamos a apoyar, que lo hagan por sus niños, por sus padres", dijo a Efe uno de los encapuchados, de apenas 17 años, quién pidió que su nombre no fuera mencionado.

"Nosotros lo que queremos es que la ayuda humanitaria pase, queremos que la guardia la deje pasar, que lo hagan por sus niños, por sus padres", añadió.

Por su parte, el líder del grupo lleva una capucha negra y reparte cigarrillos a sus compañeros mientras envía un mensaje para la Guardia Bolivariana: "Dejen sus armas y tírense para acá, nosotros queremos que se unan para luchar juntos por Venezuela".

A espaldas de los militares y policías que vigilan la zona, merodean estas personas que construyen escaleras con palos para poder acceder a la mitad del puente, donde se encuentra la Guardia y a la que presionan con gritos de "abajo Maduro" o "somos Venezuela, queremos libertad".

"Tenemos que lograr que lleguen comida y medicamentos para nuestra gente", dijo a Efe Eduard, otro de los integrantes del grupo al que ellos mismos llaman "la resistencia".

Explica que siente miedo por lo que les pueda suceder en caso de que se presenten disturbios nuevamente, ya que ellos no están armados, pero afirma que "si no nos arriesgamos, vamos a seguir igual, no hay más opción".

Gran parte de estas personas aspiran volver a Venezuela una vez que el gobierno de Nicolás Maduro llegue a su fin, para reconstruir su país con trabajo.

"Si el régimen cae, claro que volveremos a Venezuela, para eso estamos acá, para recuperar nuestro país, la tranquilidad, la paz y la libertad que teníamos", aseguró Eduard.

Y añadió que "si el gobierno de Maduro no deja pasar la ayuda, vamos a necesitar que haya una intervención militar, porque ya estamos cansados, necesitamos ayuda", concluyó Eduard.