Encuestas del PP prevén empate con Carmena y descartan que Cs les adelante

Encuestas internas realizadas por el PP prevén una situación "casi de empate" entre este partido y la actual alcaldesa Manuela Carmena en Madrid y descartan el llamado 'sorpasso' de Ciudadanos, ya que según su sondeo Begoña Villacís no adelantaría a los 'populares' en las elecciones de mayo.

Así lo ha revelado este lunes el candidato del PP para recuperar la alcaldía de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en una entrevista en Antena 3, en la que, junto a la candidata a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que el PP "sigue siendo la fuerza mayoritaria en el centro derecha".

El jefe de la oposición municipal ha señalado que es "importante" que el PP sea el mayoritario, porque "no es seguro que Ciudadanos pacte con Vox" y el PP es el único que puede asegurar un acuerdo en el centro derecha para imponerse a la izquierda de Carmena.

Martínez-Almeida no contempla que Villacís gane las elecciones. "El PP lleva 30 años ganando todos las elecciones en Madrid y no voy a ser el primero que las pierda", ha agregado el edil, quien sobre el 'sorpasso' ha subrayado que "no ocurrió en España, no ocurrió en Andalucía y no ocurrirá en Madrid".

"No somos candidatos antiVox, somos candidatos en positivo", ha defendido el dirigente 'popular', quien ha destacado el compromiso del PP con la lucha contra la violencia de género y con la actual legislación y defiende que en Andalucía el PP ha acercado a Vox a los valores 'populares' respecto a esta materia.

El candidato del PP ve "ridículo" que Pedro Sánchez calificase al PP, Cs y Vox como "voxonaros" y le ha acusado de ser presidente "con los votos de los herederos de ETA".

De gobernar en Madrid, Martínez-Almeida mantendrá la operación Chamartín si queda aprobada en este mandato y desbloqueará los desarrollos del Sureste, además modificará Madrid Central para permitir la circulación y atender las demandas de transportistas o moteros y en polución actuará más allá del centro y en agentes contaminantes más allá del coche privado.

Como Díaz Ayuso en la Comunidad con Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, Martínez-Almeida quiere tener cerca a alcaldes 'populares' como José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz Gallardón o Ana Botella pues considera "un error" "renegar del pasado" que ha permitido al PP "ganar elecciones los últimos 30 años".