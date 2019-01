Enrique Barón: todo lo que acerque a Francia y Alemania es bueno para Europa

El expresidente del Parlamento Europeo Enrique Barón consideró hoy "bueno para toda Europa" la firma hoy del Tratado de Aquisgrán entre la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, y afirmó que una Europa unida es la principal garantía en estos tiempos turbulentos.

"Todo lo que acerque a Francia y Alemania es bueno para toda Europa. Es un pacto que ha reforzado uno de los núcleos esenciales de Europa y reforzarlo sigue siendo renovar ese compromiso común", afirmó Barón en entrevista con Efe.

Sobre las próximas elecciones europeas de mayo, Barón señaló que son "el principal reto de Europa en este momento" porque "están planteadas en gran medida con un elemento nuevo muy importante", como es que "hemos conseguido salir de la crisis; tenemos una unión en que compartimos una moneda" y "tres de cada cuatro europeos están a favor y ese un elemento que nos da fuerza".

Agregó que en el mundo actual, pleno de incertidumbres, "tener la UE es nuestra principal arma, nuestra principal garantía, sobre todo en tiempos turbulentos" con ejemplos como la presencia del presidente de EEUU (uno de los principales aliados de Europa), Donald Trump, que en su momento "dijo que el brexit es maravilloso"

Acerca del Bréxit y la situación creada tras el rechazo del parlamento británico al plan de la primera ministra británica, Theresa May, Barón afirmó que "aunque no queremos que se vayan, lo aceptamos, como no puede ser de otra manera, pero lo que si decimos los 27 es que tenemos una postura común, que queremos seguir adelante con este compromiso de construcción de la UE".

"Y esperamos que los británicos se pronuncien, porque no sabemos lo que quieren. Nosotros estamos dispuestos a reconsiderar y demás, pero lo que no estamos dispuestos es a ceder en lo que son los principios que también los británicos han compartido. Estamos a la espera de que se aclaren", subrayó.

Barón, que desde el pasado año es presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de España (UEF), consideró que el peligro de ascenso de los partidos de ultraderecha en las europeas no es tal, "esto no esta cantado, no estamos sitiados" y que en cualquier caso "no son una alternativa".

Dijo que "cada uno de esos partidos lo que propone es decir me encierro en casa y así resuelvo los problemas, y esa no es la solución. Y no es una alternativa para lo que estamos haciendo".

"Hay que seguir defendiendo y avanzando porque la Europa unida es nuestra principal garantía, nuestra principal protección, es ahora mismo una democracia supranacional que funciona, el mejor instrumento en un mundo globalizado y turbulento", señaló el expresidente del PE.

Y en cuanto a la inmigración fue tajante al señalar que "no hay una invasión de inmigrantes" y que Europa necesita a gente joven.

"Pero debemos dar una respuesta común, lo que no vale es echar la culpa al vecino. Y afrontar desafíos importantes, uno de ellos el futuro de África, que es nuestro continente más cercano. Debemos dar una respuesta común y hacerlo de manera que también ayudemos a los africanos", afirmó.