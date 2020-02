Enrique López dice que la Mesa de diálogo en Cataluña "coloca a los pies de Estado de Derecho a alguien sin legitimidad"

Tras inaugurar unas jornadas sobre Atención a la Infancia, el también secretario de Justicia del Partido Popular ha asegurado que desde su formación "no esperan nada bueno" de esta mesa bilateral porque "van a tratar algo tan importante como es el modelo territorial español, concebido en la Constitución Española".

"Se ha creado una mesa con el contexto de resolver un conflicto político en Cataluña, pero evidentemente esa resolución pasa por tomar decisiones que afectan al modelo de España como Estado compuesto. En este sentido, no esperamos nada de la mesa, criticamos profundamente esta mesa, en la que va estar una persona que está inhabilitada como diputado como consecuencia de haber cometido y que no tiene legitimidad para poder estar ahí", considera.

Preguntado también por la posible incorporación del vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, a la comisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), López ha afirmado que se trata de un Gobierno de coalición que "tiene equilibrios internos que a veces generan peligros como este".

"Deberían de pensar más seriamente este tipo de decisiones tan trascendentales como quién tiene acceso a un aspecto tan especial para una democracia como son sus servicios de Inteligencia. Yo llamaría a Sánchez a una vuelta a la centralidad, racionalidad y responsabilidad", ha indicado.

Enrique López ha reprochado también a Sánchez que es "el primer presidente de la democracia en cuyo debate de la investidura no ha dicho una frase, que no por retórica no deja de ser muy importante, que es que es presidente de todos los españoles y gobierna para todos los españoles".

"Al revés, se dirigió a aquellos que le han votado y a aquellos que han votado a las fuerzas políticas que le prestan su apoyo. Es una forma muy complicada de empezar a hacer política en España. Hacemos el llamamiento que hizo el presidente del PP, Pablo Casado tras la reunión que mantuvo con él, que vuelva a la centralidad y responsabilidad", ha solicitado.