Enrique López cree que Sánchez ha quemado "todo tipo de puentes de entendimiento" con el PP

Así se ha expresado López, en declaraciones a Europa Press, en referencia a la intervención de Sánchez en el Congreso de los Diputados, en la que ha censurado al líder del PP, Pablo Casado, por haberle acusado de tener la "democracia confinada" recalcándole que los presidentes de Madrid, Murcia y Andalucía, todos del PP, no han comparecido en sus parlamentos desde el inicio de la crisis sanitaria.

Sánchez ha subrayado que la presidenta madrileña, contagiada de coronavirus, no comparece en sede parlamentaria desde el 11 de marzo.

"Aquí se ve la falsedad del presidente del Gobierno. Ha utilizado la crispación para tapar la incompetencia y ha utilizado la absoluta falta de unidad para tapar la inexperiencia. Ha faltado a la verdad en algunas de sus exposiciones, concretamente en lo que se refiere a la Comunidad", ha lanzado el consejero.

Por un lado, López le ha indicado Sánchez que "no se puede comparar el control de un Gobierno de la nación frente al control del poder ordinario que ejerce la Comunidad que está sometida a las órdenes de la autoridad del Gobierno central. A su juicio, "no se puede comparar una cosa con la otra y menos cuando está una presidenta confinada y cumpliendo la cuarentena", algo que "no han hecho miembros de su Gobierno".

También, considera que Sánchez ha incurrido en "falsedad" al deslizar que "Madrid no compró material con antelación", además de decir que envía a la autonomía un número de material que luego resulta ser "inferior".

"El presidente quemó el otro día todo tipo de puentes de entendimiento con el principal partido de la oposición, denigrando la gestión de la Comunidad, que se ha adelantado a la crisis del coronavirus a diferencia de su Gobierno", ha criticado López.

No obstante, el titular de Justicia ha garantizado a Sánchez que van a seguir trabajando "con lealtad" y que en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encontrará "más lealtad que en algunos de sus ministros".

"Trabajaremos mucho y duro para combatir el coronavirus adelantándonos a los acontecimientos en la Comunidad. Hemos intentado salvar vidas y honramos a nuestros fallecidos, que es algo que debería hacer el Gobierno decretando luto nacional", ha zanjado.