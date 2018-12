Ente regulador de Nicaragua ordena retirar 100 % Noticias de la señal satelital

El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión satelital retirar de su menú el canal 100 % Noticias, crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, denunció hoy la televisora.

La orden está establecida en una carta suscrita por Juan José Martínez, de la dirección jurídica de Telcor, dirigida a los operadores de televisión satelital, fechada ayer, cuya copia publicó 100 % Noticias.

"Por este medio la Dirección Jurídica del Telcor les recuerda que el Ente Regulador en reiteradas ocasiones ha orientado a los Operadores de Televisión Satelital, que para poder incluir en su grilla cualquier Canal Nacional, es necesaria tener autorización previa de Telcor", indicó esa entidad.

"En consecuencia y siendo que por sus medios se retransmite el Canal 100 % Noticias, sin la debida autorización previa del Ente Regulador, se les solicita retirar el Canal 100 % Noticias del Sistema de Televisión Satelital", ordenó Telcor.

La decisión, agrega la carta, es "en tanto concluyen estudios técnicos que Telcor a través de la Dirección de Calidad y Monitoreo del Espectro Radioeléctrico ha iniciado sobre la emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias, para que luego pueda el interesado gestionar la autorización previa del Ente Regulador para ser incluido en la grilla satelital".

100 % Noticias calificó esa medida "como parte de la persecución del Gobierno hacia" esa televisora.

Asimismo, denunció que "los ataques del Gobierno se han intensificado contra el medio de comunicación independiente. Esto incluye destrucción a la infraestructura, robo de 3 cámaras por paramilitares y Juventud Sandinista".

"Ahora en la cuarta etapa de represión del régimen, policías sandinistas han amenazado de muerte a Miguel Mora y Verónica Chávez, directores de 100 % Noticias", continuó.

El presidente y propietario de 100 % Noticias, Miguel Mora, denunció este sábado que fue amenazado de muerte por un policía encapuchado.

Mora relató que anoche viajaba junto a su esposa, la también periodista Verónica Chávez, cuando oficiales de la Unidad de Operación Especial retuvieron su vehículo cuando se dirigía hacia su casa de habitación, ubicada al sureste de Managua.

"Me encerraron, me pusieron un pasamontaña. Yo iba descalzo. Un policía que se encontraba ahí con pasamontaña me dijo: Deja de estar jodiendo, vos sos el culpable de la muerte de los policías, si continuas jodiendo vamos a ir contra vos y toda tu familia. ¿Qué pensás que te vamos a seguir aguantando?", relató.

Según el periodista, "el paramilitar encapuchado" le recriminó del por qué estaban promoviendo "campaña de odio" en su canal de televisión contra el Gobierno.

Mora calificó esa amenaza como "terrorismo de Estado" y señaló al Ejecutivo de promover la violencia "al reprimirnos y al seguirnos a nuestras casas".

También responsabilizó al presidente Ortega, a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y al jefe de la Policía Nacional y consuegro de los dignatarios, Francisco Díaz, de "cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia".

El canal 100 % Noticias fue sacado del aire al inicio de la crisis durante seis días, y sus representantes acusaron al Gobierno por dicha acción, supuestamente por transmitir los brotes de violencia de grupos que se oponían entonces a las nuevas medidas de seguridad social en el país.

El pasado 21 de octubre, el director de 100 % Noticias recibió el Gran Premio Libertad de Prensa 2018, que entregó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al periodismo independiente de Nicaragua.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

Las manifestaciones contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.