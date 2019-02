Entidades y partidos soberanistas llaman a la "movilización permanente y a parar el país"

Lo han pedido a través de un manifiesto que han leído, entre otros, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; la portavoz, Elsa Artadi; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; el vicepersidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y la diputada de la CUP en el Parlament Maria Sirvent.

"Ejercer derechos fundamentales no es un delito. Organizar un referéndum no es un delito. La autodeterminación no es un delito. Votar no es un delito", han dicho durante el acto en el que han intervenido de forma coral.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)