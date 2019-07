Equo celebrará una asamblea federal extraordinaria para tratar su políticas de alianzas ante la división por territorios

Han sido varios los territorios, encabezados por las federaciones de Madrid, Andalucía y Valencia, los que han solicitado la asamblea extraordinaria, ante la división de posturas en la dirección nacional, casi al 50 por ciento. La asamblea ordinaria, según los estatutos, tocaría en otoño de 2020 --tiene que celebrarse cada dos años y la última fue en 2018--.

En dicho 'congreso' se planteará además las líneas que seguirá el partido en el nuevo ciclo político que se abre, una vez se constituya el Gobierno central y los regionales que queden. Y se abriría la posibilidad de renovación de la Ejecutiva estatal, algo que no todos ven con buenos ojos porque el foco de atención se podría desviar a los nombres y candidatos y no tanto a las estrategias políticas.

En el trasfondo de la división están las distintas alianzas que ha gestado Equo este año. Así, a pesar de que fueron en coalición con Unidas Podemos para las elecciones generales, varias federaciones no siguieron esa línea en los comicios regionales. El caso más sonado fue Equo Madrid, que tras una consulta a las bases eligieron presentarse con el nuevo partido de Íñigo Errejón, Más Madrid. En Valencia, lo hicieron con Compromís o en Baleares con Més, compitiendo así con Unidas Podemos.

Pero la gota que colmó el vaso fueron las elecciones europeas, en la que parte de la dirección del partido quería presentarse con Unidas Podemos y la otra parte con Compromís. Finalmente, no consiguieron concurrir con ninguno y así perdieron el diputado que actualmente tenían en el Parlamento europeo.

El diputado de Equo en la Asamblea de Madrid, Alejandro Sánchez, favorable a la asamblea extraordinaria, espera que en la misma "se abra una reflexión política real sobre lo que significa la ecología política hoy en España y por qué en unos sitios vamos con unos y otros con otros, lo que es un problema para establecer una estrategia común para hacer una cosa coherente".

Sánchez reconoce que hay una "división muy fuerte" entre los que apuestan por seguir con Unidas Podemos y los que ven "que esa línea se está agotando" y justifican la convocatoria de una asamblea extraordinaria en que la anterior se hizo antes del ciclo electoral "y las cosas han cambiado".

Y es que aunque mantienen un diputado en el Congreso, en manos del fundador del partido, Juantxo López Uralde, en otros territorios han perdido bastante fuerza, salvo en la Comunidad de Madrid, que cuentan con dos diputados, uno más que en la anterior legislatura, cuando se presentaron con Podemos.

"Con tantas elecciones no ha habido tiempo de pararse a pensar qué hay que hacer. Tenemos envidia sana de los grandes resultados que los partidos ecologistas han sacado en otros países, donde llevan mucho más tiempo que nosotros implantados. Aquí siempre hemos estado bajo el control de grandes partidos", ha reflexionado el parlamentario autonómico.

URALDE: EL ACUERDO MARCO CON UNIDAS PODEMOS SIGUE VIGENTE

Por su parte, Juantxo López Uralde se ha mostrado contrario de la convocatoria de esta asamblea extraordinaria porque considera que la decisión adoptada el año pasado del acuerdo marco con Unidas Podemos ha funcionado "y sigue vigente".

"El acuerdo sigue siendo válido y tenemos acuerdos con Podemos y representantes en muchas comunidades, municipales y a nivel estatal. Por eso yo defendí que también fuéramos juntos en las europeas. Pero entonces hubo una división dentro de Equo de una parte de los que decían que había que ir de la mano de Errejón, que asumían que ese era su espacio en un futurible partido estatal", ha indicado, en declaraciones a Europa Press.

El congresista ha asegurado que esa estrategia está llevando al partido "a que no sea reconocible por no tener una coherencia en las alianzas". "Creo que como partido federal deberíamos contar con unas alianzas sólidas y no ir en una comunidad con unos, y en otras con otros. Porque al final la gente desconoce si hay un verdadero espacio verde", ha esgrimido.

Fuentes de Más Madrid consultadas por Europa Press han señalado que ellos no pretenden hacerse con el control de Equo, que es un partido independiente, y que no están en la construcción de un partido nacional, sino en la organización de su propio partido regional, Más Madrid, a través de un 'congreso' que organizarán también en otoño.

No obstante, durante la campaña electoral Íñigo Errejón ha repetido que su nuevo proyecto se basa en la justicia social, el feminismo y el ecologismo político y que Equo Madrid no es una suma de siglas, sino parte central de su armazón ideológico. Además, hace unos días el político madrileño mantuvo una reunión en París con David Cormand, secretario nacional del partido Europa Ecología-Los Verdes, que fue tercera fuerzas en las elecciones europeas en el país vecino.