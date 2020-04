Equo ve "irresponsable" llamar al uso del coche y plantea teletrabajo, regreso escalonado y flexibilidad horaria

Así lo ha indicado a Europa Press el miembro de Equo y diputado de Más Madrid en la Asamblea, Alejandro Sánchez, quien en redes sociales escribió ayer que el ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, "se ha confundido gravemente recomendando el uso del coche privado vs transporte publico en desescalada".

"Eso haría aumentar la contaminación y las dolencias cardiorrespiratorias. Espero que la ministra que Teresa Ribera (ministra de Medio Ambiente) sea más responsable en sus propuestas para desescalada", añadió.

Sánchez ha apostado por fomentar un regreso escalonado a los trabajos, horarios flexibles de entrada y salida y facilitar el teletrabajo para evitar las aglomeraciones en el transporte público. En cambio, según los expertos, si un 10 por ciento de la población vuelve al coche, teniendo en cuenta que ya no se podrá compartir con varias personas, ciudades como Madrid se colapsarían. "Es lo que hay que ensayar, en los países de Europa llevan mucho tiempo avanzando", ha apuntado.

El parlamentario de Más Madrid también aboga por ayudas de administraciones para empresas de transporte colectivo de viajeros y aumentar el número de carriles para autobuses y bicicletas, algo ya demandado hace tiempo. Por ejemplo, habilitar en todas las autovías de entrada a Madrid un carril bus y aumentar los espacios en las calles de las ciudades para las bicicletas, un medio de transporte que ven fundamental en este proceso de desescalada.

De hecho, este grupo político ha pedido tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid ayudas para la compra de bicicletas eléctricas, al igual que hay subvenciones para coches eléctricos y ecológicos. "Con poco dinero se puede ayudar a la compra de muchas bicis", ha indicado Alejandro Sánchez tras los cálculos que realizo cuando presentó esta propuesta al Gobierno regional, de la que no obtuvo respuesta.

Sobre la resolución regional que ha entrado hoy en vigor para dar licencias extraordinarias para la caza de jabalíes, palomas y conejos en este estado de alarma, el miembro de Equo Madrid ha asegurado, como experto en fauna, que "no es una solución".

"Los agricultores sistemáticamente lo piden, pero la fauna no se la puede controlar a disparos. Es una de las cosas que se autorice como válvula de escape pero la manera de gestionar la fauna no es una forma eficiente. Si verdaderamente existe un problema de daños, lo que hay que hacer campañas específicas de descaste en los sitios afectados por los daños agrícolas dirigidas por la Administración. No es una solución, pero es la solución que ha dado siempre la Comunidad de Madrid.