Erdogan promete dejar atrás la época de los problemas con Europa

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró hoy que su país está dejando atrás la "época de problemas con Europa" y mejorando "gradualmente" sus relaciones con la Unión Europea.

"Durante los últimos años tuvimos tensiones con la UE y algunos países europeos, debido a acusaciones injustas. No podemos quedarnos callados cuando aplican una doble vara de medir con nuestro país. Pero estamos dejando atrás gradualmente esta época", dijo el mandatario en un discurso retransmitido por la emisora CNNTürk.

El presidente subrayó que la UE es el mayor socio comercial de Turquía y que alberga a 5 millones de personas con raíces turcas.

"No podemos de ninguna manera dar la espalda a una región así", insistió Erdogan, que en los últimos años protagonizó momentos de tensión con varios países europeos, como Alemania, Holanda o Austria.

"Entraremos en un período en el que recorreremos un camino junto con Europa en asuntos políticos, económicos y humanitarios", agregó.

Por otra parte, Erdogan repitió sus críticas dirigidas a Estados Unidos, país al que acusó de "hostilidad" hacia Turquía y de apoyar a "grupos terroristas" en Siria, en referencia a las milicias kurdas Unidades de Protección del Pueblo (YPG).

Durante su discurso, el presidente subrayó también la buena evolución de las negociaciones con Moscú y Teherán respecto a Siria y reiteró su oposición a las sanciones que Washington impone a Irán.

"Pensamos que las amenazas de sanciones contra Irán no son justas. No es correcto intentar solucionar con sanciones unos problemas que se pueden resolver fácilmente. Además, la experiencia demuestra que no han dado resultado alguno", concluyó Erdogan.