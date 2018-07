Erkoreka ve una diferencia radical entre los Gobiernos de Sánchez y Rajoy: "PP ni se sentaba a analizar las cuestiones"

"Aunque estos acaban de acceder y con Rajoy coincidimos seis años, por lo menos el actual gobierno se sienta, analiza las cuestiones, atiende nuestras consideraciones, incluso es posible llegar a algún acuerdo, todavía muy inicial, pero es posible firmar acuerdos con ellos. Aunque sea solo por eso, la diferencia de entrada es importantísima", ha indicado.

En declaraciones a la cadena Ser, recogidas por Europa Press, Erkoreka ha señalado que las trasferencias de prisiones y de la Seguridad Social están previstas en el Estatuto de autonomía, y ha dicho no entender que alguien subordine unas trasferencias a razones de conveniencia u oportunidad política. "Si alguien está pensando en esa clave, que lo diga, para saber a qué atenernos", ha afirmado.

El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno ha reconocido que la transferencia sobre el régimen económico de la Seguridad Social pueda entrañar alguna dificultad técnica, porque no tiene precedentes, no se ha hecho en ninguna otra comunidad autónoma y "hay que buscar la manera de articular la intervención del Gobierno Vasco en la gestión de ese régimen económico, con las exigencias derivadas de la unidad del sistema". "Eso no se improvisa, hay que analizarlo, contrastarlo y lleva tiempo", ha advertido.

Por contra, ha afirmado desconocer qué obstáculo puede impedir la materialización de la transferencia de prisiones. "No lo entiendo y no puedo compartir lo que pueda decirse a propósito de esta transferencia, ya que dificultades jurídicas no hay ninguna. Hay precedentes con Cataluña, hace ya muchos años que se hizo esa transferencia", ha recordado.

Respecto a las dificultades políticas que hubieran podido existir en el pasado, ha aseverado que "han desaparecido con la desaparición de ETA como organización armada".