Erkoreka felicita a los líderes de PP y PDeCAT y llama a huir de valoraciones personales y analizar a futuro su proceder

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Erkoreka se ha referido a estos nombramientos tras ser preguntado por si creen que estas designaciones pueden afectar a la debilidad del Gobierno central y ha asegurado que es "conveniente" contar con un "margen temporal suficiente" para poder hacer "una evaluación".

El representante del Ejecutivo ha indicado que no son partidarios de "valorar a las personas por lo que son sino por lo que hacen". "Por lo que son podemos tener una opinión personal, particular, pero estamos en el terreno de la política y en el terreno de la política no enjuiciamos a las personas por lo que son sino por lo que hacen".

"No hay un margen temporal todavía para poder hacer una valoración mínimamente fundada de lo que vayan a llevar a cabo al frente de sus responsabilidades", ha añadido.

Erkoreka ha asegurado que "lo que les toca por cortesía obligada" es felicitar a Casado y Bonheví y desearles lo mejor. "Y asegurar que, en el futuro, su proceder, la manera en la que se conduzcan en los asuntos públicos será objeto también de nuestra valoración, pero vamos a darles margen", ha añadido.

Ante los voces que apuntan ya a un adelanto electoral, ha aseguruado que "se empieza a hablar pero nunca se ha dejado de hablar" de esa posibilidad porque es una "hipótesis" que "siempre ha estado sobre la mesa".

"Vamos a dejar a un lado las especulaciones y, sobre todo, huir de las valoraciones personales, vamos a poner el enfasis en lo que es evaluar la conducta, la trayectoria, las decisiones y las líneas de actuación que emprenden los responsables políticos en relación con sus organizaciones. Insisto, en estos dos casos, estamos hablando de nombramientos tan recientes que todavía no se puede hablar ni del enfoque con el que van a afrontar su responsabilidad", ha concluido.