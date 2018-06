Erkoreka cree que se puede trasferir Prisiones y Seguridad Social en lo que queda de legislatura con "voluntad política"

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, cree que las trasferencias de Prisiones y Seguridad Social a Euskadi "se pueden realizar en el marco temporal que teóricamente queda hasta que se agote la legislatura" si existe "voluntad política para ello".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha informado de que este pasado lunes contactó telefónicamente con la ministra de Política Territorial, Meritxel Batet, a quien transmitió su felicitación por el nombramiento y le puso "en antecedentes sobre lo que en Euskadi hemos trabajado durante el último año y medio en relación con uno de los postulados que se recoge en el programa de Gobierno, concretamente el relativo al autogobierno".

El portavoz del Ejecutivo vasco ha recordado que hay "un apartado relativo al cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y a la materialización de las trasferencias pendientes, un acuerdo que se tradujo después en la elaboración de un informe actualizado de ese catálogo de trasferencias pendientes, que ahora cifraba las trasferencias sin realizar en 37".

Asimismo, ha señalado que durante los últimos meses "se han sucedido diferentes acuerdos en el Parlamento vasco, que, tomando como referencia ese documento de las trasferencias pendientes, ha hecho requerimiento diversos, algunos directamente dirigidos al Gobierno central, para que se tome en serio la agenda de las trasferencias pendientes y empiece a elaborar una propuesta y un documento que haga posible la materialización de ese campo del gobierno".

"Todo esto se lo expliqué y me comprometí a remitirle directamente el documento elaborado por el Gobierno actualizando el catálogo de trasferencias pendientes", ha indicado, para confirmar que ya ha remitido a Batet "el listado de acuerdos adoptados en el Parlamento avalando ese requerimiento".

A partir de ahí, ha dicho, han quedado en mantener próximas reuniones en las que, "además de este capítulo, abordaremos otros que están sobre la mesa, como el requerimiento que el Gobierno anterior planteó al Ejecutivo Vasco en relación con la posible inconstitucionalidad de la ley de Presupuestos formalmente aprobada por la Cámara vasca a finales del año pasado".

Según ha recordado en ese sentido, "hay pendiente una comisión bilateral de cooperación que no se llegó a celebrar con el anterior Ejecutivo pero que, de alguna manera, está pendiente de celebración y que, por tanto, habrá que decidir si se celebra o no, o si el Gobierno central retira o no ese requerimiento, pero es algo que habrá que abordar, como otras cuestiones de carácter bilateral que también están pendientes de solucionar".

En concreto, sobre las trasferencias de Prisiones y Seguridad Social, Erkoreka ha explicado que no quiso "comprometer" a la ministra en un calendario, al estar en los primeros días del desempeño de su nuevo cargo, pero ha añadido que no será el quien vaya a "renunciar a hacer explícita una reivindicación que está recogida como prioritaria en el programa de Gobierno y que ha recibido el aval explícito y contundente del Parlamento vasco en numerosos acuerdos que ha venido adoptando en los último meses".

Tras afirmar que no se atreve a hacer un "pronóstico efectivo" sobre la duración de la legislatura, Erkorka ha dicho que lo que sí puede decir es que "ambas trasferencias se pueden realizar en el marco temporal que teóricamente queda hasta que se agote la legislatura, si existe voluntad política para ello".

"Si nos sentamos ya mismo a analizar en los grupos de trabajo las cuestiones que hay que abordar para dotar de contenido a estas trasferencias no tengo absolutamente ninguna duda de que si existe voluntad política y si ambas partes imprimimos un impulso político a esta asunto el acuerdo se podría alcanzar y las trasferencias se podrían materializar", ha insistido, para reiterar que no será él quien "vaya a teñir de pesimismo este escenario, ni quien vaya a renunciar de antemano, por circunstancias temporales o por otras circunstancias, a un objetivo que está señalado como prioritario en el capitulo de las trasferencias por parte del acuerdo de coalición".

RELACIÓN BILATERAL

Erkoreka se ha referido también a las declaraciones de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, quien este martes ha advertido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que no pretenda una relación bilateral con el Estado sin una reforma constitucional. Según ha dicho, "con el marco jurídico vigente sí hay ámbitos en los que explícitamente se reconoce esa relación bilateral, ámbitos que tienen un valor singular en Euskadi, que tienen una realidad incontestable en Euskadi y no se dan en otras comunidades autónomas, porque obedecen a la singularidad el autogobierno vasco".

Por otro lado, ha hecho referencia a las declaraciones del lehendakari, Iñigo Urkullu, del pasado viernes, en las que mostró su esperanza en que el nuevo Gobierno español del PSOE "sepa entender mejor" la importancia de dar respuesta a demandas como las relativas al cumplimiento "íntegro" del Estatuto de Autonomía vasco, la "profundización" en el autogobierno o la convivencia en Euskadi.

Erkoreka ha dicho que entendió la declaración del lehendakari "en el sentido de que, muy probablemente, con un gobierno del PSOE será más fácil abordar las cuestiones que están recogidas en el programa de gobierno de un ejecutivo de coalición, uno de cuyos miembros es también el Partido Socialista en Euskadi".

A su entender, "esa interlocuión, esa sintonía, esa facilidad para transmitir las inquietudes y verse correspondido por la contraparte se puede dar en mayor medida con un gobierno del Partido Socialista que no con un gobierno del PP, con el que no se da esa identidad ni tan siquiera de manera parcial".

GURE ESKU DAGO

En cuanto a las críticas por parte del PSE-EE a la presencia de dirigentes del PNV y algunos altos cargos del Gobierno Vasco en la movilización de Gure Esku Dago del pasado domingo, Erkoreka ha afirmado que "poco se puede añadir sobre las opiniones que los miembros de un partido tengan a propósito de lo que los miembros de otro partido hacen en el libre ejercicio de su capacidad de participar o no en movilizaciones ciudadanas".

"Las expresiones de discrepancia o de coincidencia, de sintonía o de contrariedad son libres, y no creo que haya incidido en el buen funcionamiento del gobierno de coalición el gusto o disgusto que podamos tener o haya podido tener algún militante del PNV por la presencia de líderes del PSE en otras movilizaciones, porque eso forma parte del libre ejercicio de la autonomía personal por parte de los militantes de las formaciones políticas", ha concluido.