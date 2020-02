Erkoreka dice que "no tiene sentido" la negativa a sumar la Seguridad Social al listado de transferencias pendientes

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, Erkoreka se refiere también a un posible adelanto electoral en Euskadi, cuestión de la que el lehendakari no les ha dado "pistas" en el Consejo de Gobierno. Asimismo, afirma que "mientras el espacio electoral y político vasco esté a salvo de las interferencias", tampoco sería "un drama" que pudieran coincidir con los comicios catalanes.

Por otro lado, destaca que hay "un gobierno constituido" en el Estado e incide en que la "disposición" del Gobierno vasco para reactivar las transferencias pendientes "es total para avanzar al máximo nivel".

A su juicio, que sea factible o no "depende de varias circunstancias" como puede ser el desarrollo del año electoral. "No es lo mismo que haya unos resultados claros, con un Gobierno que se constituye inmediatamente después, a que no haya un resultado claro. Cuanto menor sea el período de interinidad mejor", expresa.

Asimismo, defiende que la coalición PNV-PSE "aún tiene mucho recorrido" y destaca que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido "compromisos claros". "Ha sido la primera vez que un Gobierno hace suyo el listado de transferencias pendientes... y los compromisos se han redoblado. No hay motivos para la desconfianza", incide.

Asimismo, dice que en la reunión que mantendrá el miércoles con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, una de las cuestiones "a aclarar" será cuáles serán las primeras transferencias en llegar a Euskadi y recuerda que ya en abril él señaló que "no compartía que no estuviese la gestión de la Seguridad Social".

"No se trata de paralizar el resto de transferencias por esta discrepancia, pero a estas alturas no tiene sentido que se sigan negando a incorporar al listado de materias pendientes la de la Seguridad Social", indica, para recordar que PSOE y PNV han suscrito un acuerdo en el que se incluye materializar todas las transferencias "y ahí no se excluye ninguna".

Por último, y cuestionado por la reforma del Estatuto, Erkoreka advierte de que "nadie que conozca la realidad social y política de Euskadi podría pensar que iba a ser un acuerdo fácil". "Lo importante es que ha habido avances y que servirán para la próxima legislatura", defiende.