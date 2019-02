Erkoreka espera que el razonamiento jurídico se imponga al impulso político

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha confiado en que los dirigentes políticos independentistas catalanes tengan "un juicio justo, imparcial, en el que no se impongan los impulsos políticos al razonamiento jurídico".

Preguntado por el juicio contra los políticos soberanistas, Erkoreka ha explicado que el Consejo de Gobierno no ha hecho "un reflexión compartida" sobre este asunto en su reunión de este martes, aunque los partidos que integran el Ejecutivo (PNV y PSE) están de acuerdo en que este tema debe "sacarse de los tribunales".

Ambos socios de Gobierno, ha añadido, comparten la idea de que "nunca tenía que haberse judicializado un conflicto que es eminentemente político e institucional" porque la manera de resolver estos problemas debe ser "la articulación de cauces de diálogo para poder encauzar la diversidad política".

Ha señalado, no obstante, que a título personal y como jurista, hay aspectos del proceso que le preocupan como que el tribunal encargado de juzgarlos sea el Supremo y no el Superior de Justicia de Cataluña, cuando esta es la instancia a la que están aforados. También encuentra "cuestionable" que los procesados estén en prisión provisional y que se les juzgue por rebelión, cuando este delito requiere de la existencia de violencia.

Ha confiado en todo caso en que "se haga efectiva la garantía absoluta de estas personas a un juicio justo, imparcial en el que no se impongan los impulsos políticos al razonamiento jurídico". "Espero que esto pueda prevalecer, pero no me atrevo a anticipar un resultado", ha añadido Erkoreka.