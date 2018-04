Errejón dice que Cifuentes "tiene que dejar su escaño" porque este no es "una trinchera para huir de la Justicia"

"No quiere renunciar a su escaño porque si lo hace tendrá que rendir cuentas por el caso del máster y por su posible implicación en la trama púnica, pero los escaños no son trincheras para huir de la Justicia, son lugares para trabajar por la ciudadanía", ha apuntado Errejón en un acto de campaña para las primarias de Podemos a la Comunidad en Collado Villaba.

Errejón ha asegurado no entender "si Cifuentes no es apta para la Presidencia del PP de Madrid, sí lo sea para ocupar un escaño". "Está claro que nos mintió, está claro que no tiene respaldo de su partido y que ha protagonizado años de intento fallido de regeneración", ha apuntado a continuación.

Por ello cree que "si todo eso la inhabilita para ser presidenta del PP de Madrid, también la inhabilita para ocupar un escaño representado a todos los madrileños".

Íñigo Errejón ha indicado que ahora es "muy importante dar un mensaje de tranquilidad", porque la Comunidad de Madrid "tiene una situación de vacío de poder" en el que "no se sabe ni siquiera quién es el presidente interino, y a quién va a poner el PP como relevo de Cifuentes".

En este punto ha remarcado que ante esta crisis "política y moral", Podemos tiene que "tomar la iniciativa" y sentar las bases de lo que va a ser un proyecto de Gobierno de cambio.