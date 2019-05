Errejón dice que Cs es "sectario y tiene la mente estrecha": "Votar a Cs es votar a Vox"

En un mitin en Alcorcón, Errejón ha recordado que preguntó a Aguado, "a quien no se le conoce, pero que es el señor que ha puesto Ciudadanos", en el debate organizado por el grupo Pisa si se comprometía a no pactar con Vox, "esos que quieren meter a las mujeres en la cocina y a los homosexuales en el armario y hacer retroceder a España 50 años".

"Pues él (Aguado) me empezó a hablar de Lenin. Pues se lo voy a seguir repitiendo durante estos cuatro días. Un voto a Cs es un voto a Vox. Votar a Ciudadanos es votar al partido que quiere a Vox en el gobierno. En Andalucía han entrado y han bajado los impuestos a los millonarios y han subido el precio de las escuelas infantiles", ha subrayado.

El aspirante regional de Más Madrid también ha afeado a Ciudadanos que pida el voto para "levantar un muro contra la izquierda en Madrid, que es algo que también dice Vox y el PP, que se van confundiendo entre sí y cada vez es más difícil diferenciarles".

"¿Pero no preferís un muro contra la pobreza, la desigualdad, un muro contra la contaminación o contra que haya mayores sin plazas en residencias?. Hay que tener la mente estrecha y ser sectario para venir a la política a levantar un muro contra otros en vez de venir a la política a hacer cosas útiles", les ha reprochado.

Errejón ha dicho que entre levantar muros y apostar por el transporte público de calidad, por reducir las listas de espera, por blindar la Sanidad o cuidar a los maestros que han sufrido los recortes más duros, él elige lo segundo. "No hay que votar por quienes han venido a la político a insultar o dividir, sino por quien ha venido a reconstruir la Comunidad, a que podamos tener igualdad de oportunidades, donde todo el mundo cumpla las leyes y todo el mundo pague lo que debe", ha añadido.

En ese punto, el político madrileño ha tachado de "campaña del miedo y mentira" las declaraciones de sus rivales de la derecha de que los candidatos de izquierdas quieren subir los impuestos. "Nosotros le vamos a bajar los impuestos para todo el mundo en el primer tramo, pero se tiene que acabar eso de que perdonamos los impuestos a los multimillonarios. Eso es que cada uno pague lo que debe. Hay 4.000 personas a quienes cada año se les perdona mil millones de euros", ha apuntado.

"LAS TRES HUELGAS ACTUALES SON EL SÍNTOMA DE QUE ALGO VA MAL"

Íñigo Errejón ha querido saludar a los trabajadores de las escuelas infantiles y de los centros de Atención Primaria sanitaria que se han puesto en huelga y a los empleados de Metro que lo harán próximamente. "Estas tres huelgas son el síntoma de algo va profundamente mal. No están defendiendo lo suyo, sino lo de todos, lo nuestro. Si se tienen que poner en huelga para que les dejen hacer bien su trabajo, el problema no es de ellos, sino de la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

El cabeza de lista de Más Madrid al Ejecutivo autonómico ha indicado que no hace falta ser de su partido o haber votado a otras opciones en el pasado para saber que en la Comunidad de Madrid "ya está bien y no puede seguir así". "Nadie sabe quién es el presidente regional ni una cosa que hayan hecho en los últimos cuatro años. Lo único que hemos conseguido es saber de Lezo, Gürtel, Púnica, unas cremas, un máster o el saqueo del Canal de Isabel II", ha apostillado.

"Ya han sido suficientes años de robo, insultos, desprecios privilegios para unos pocos y maltrato de lo público. Le vamos a poner fin, no contra nadie, sino para recuperar una comunidad que mire al futuro con optimismo. Para que cuando viajemos por España y digamos que somos madrileños no nos hablen de la Lezo, Gürtel o Púnicas, sino de nuestros servicios públicos y el talento de nuestros jóvenes. Estoy orgulloso de ser madrileño. En cinco días hay que volcarse en las urnas, que no falte ni un solo voto. Que ya está bien, que ya es nuestro tiempo, que queremos Más Madrid", ha agregado.

Errejón quiere llegar a la Presidencia regional para "poner orden parar las trituradoras de papel, investigar el dinero robado y que las normas las cumplen todos los madrileños, tengan el apellido que tengan".

"Yo no quiero ser el presidente de la Gobierno para la izquierda, sino para el conjunto del pueblo, porque cuando te hacen esperar dos meses en una lista de espera sanitaria o no llega un tren da igual si has votado izquierda o derecha, cuando no llega el tren", ha sostenido.

El aspirante regional ha asegurado que esta vez "no se les puede escapar" el Gobierno de la Comunidad. "Más quilos no puedo perder, pero voy a llegar sin voz. Pero vale más ponerle fin a 24 años de despropósito que la voz y la garganta. Ya es posible un gobierno progresista, justo y verde, pero no hay que confiarse y hay que lograrlo votando todos. En el barrio de Salamanca no falta ni uno porque salen a votar a defender sus privilegios. Esta es la papeleta para sacar a los corruptos", ha añadido Errejón levantando la papeleta de Más Madrid.