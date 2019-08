Errejón cree que en el PP están "desganados" tras la ausencia de Casado en el Pleno con una candidata "bajo sospecha"

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional tras celebrarse esta primera sesión, ha indicado que el discurso en general le ha transmitido "desgana" y que en el PP le han transmitido este mismo sentimiento, donde "no estaba ni si quiera el líder de su partido y no le han aplaudido ni sus socios".

"Es una candidata que está bajo sospecha y el PP no tiene voluntad de gobernar por las cosas que quiere hacer en el futuro por eso en el discurso de Ayuso no se ha encontrado ninguna referencia a las vidas concretas de los madrileños, ni a los contratos precarios. Habla de adiciones al móvil y no habla de las casas de apuestas", ha afeado a la 'popular'.

También, a su parecer, ha hecho unas referencias "un tanto inquietantes" a la violencia machista, con un discurso "desganado y deshilachado" y una investidura "deslucida y triste" de un Gobierno que nace sometido bajo el "chantaje" de Vox y sus presuntas irregularidades con Avalmadrid o la trama 'Púnica'.

"Le auguramos que va a ser un Gobierno de un largo núcleo de inestabilidad, debilidad en el que perderemos tiempo hablando de los problemas de la descomposición del PP. En el PP tienen un problema nuclear con la corrupción hasta que no pase a la oposición no se va a regenerar", ha vaticinado.

En este punto, ha pedido a Ayuso "compromisos reales" y que dé respuestas "sencillas" ante sus "sospechas" porque si no irá por el mismo camino que los expresidentes regionales Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.