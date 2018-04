Errejón reta al PP a consultar su trabajo como investigador en Málaga, "que es público", "no como el de Cifuentes"

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha defendido este martes que el trabajo que realizó como investigador de la Universidad de Málaga está "publicado" y sus resultados pueden ser consultados por el PP, algo que, según ha criticado, él no puede hacer con el trabajo de fin de máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que no ha presentado.

Errejón ha respondido de este modo a las acusaciones que le ha lanzado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, cuestionando la "ética" de Podemos al pedir explicaciones por el caso del máster de Cifuentes a pesar de la polémica que afectó a Errejón por su "beca" en la Universidad de Málaga.

"Se equivoca, no era una beca, era un contrato de investigación que es público y que tiene todos los resultados publicados", ha afirmado en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, el diputado madrileño y previsiblemente candidato de Podemos en las próximas elecciones autonómicas de Madrid.

Hernando ha hecho referencia al contrato de investigación que suscitó la apertura de un expediente sancionador en la Universidad de Málaga por no haber desarrollado su trabajo conforme a los términos y cláusulas --no trabajó de forma presencial en el centro universitario malagueño-- y por no haber solicitado la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas desarrolladas durante su vigencia --en aquel entonces, el dirigente ya cobraba de Podemos por sus responsabilidades como secretario Político--.

INHABILITADO EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

El expediente se resolvió con la inhabilitación de Errejón para desarrollar en el futuro en esta Universidad proyectos de investigación de similares características al que ha motivado la sanción. Sin embargo, la querella que fue presentada por el sindicato Manos Limpias por presuntos delitos de estafa y contra la Seguridad Social fue archivada.

"Si Hernando tiene mucho interés puede investigar todos resultados de todos los trabajos que he hecho cuando antes de dedicarme a la política me dedicaba a la Universidad. Todos. Los puede encontrar. Puede encontrar también las querellas archivadas. Me gustaría a mí poder hacer lo mismo", a asegurado Errejón.

"A los políticos se nos escudriña, y se nos mira con lupa, a todos nos ha sucedido, y cuando eso sucede, lo mejor es que haya transparencia, luz y taquígrafos. Insisto, el señor Hernando tiene una ventaja sobre mí: El puede consultar publicados todos mis trabajos. Yo no puedo hacer lo mismo con Cifuentes", ha insistido.

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, también ha sido preguntada por las acusaciones de Hernando y, en concreto, por la polémica en la que estuvo envuelto Errejón. "Creo que al PP no le queda escapatoria", ha respondido la dirigente del partido morado, antes de acusar al PP de "proteger a Cifuentes".

"Sobre las dudas éticas que asaltaban a Hernando, creo que al PP no le queda escapatoria. A mí la mayor frustración y rabia que me puede dar es que pueda salir tranquilo a intentar seguir protegiendo a Cifuentes después de todos los escándalos que hemos visto, porque sabe que sus socios de Ciudadanos no va a sacar del Gobierno a la señora Cifuentes", ha apostillado.

A este respecto, Montero ha cargado duramente contra Ciudadanos por no sumarse a la moción de censura que están impulsando PSOE y Podemos contra la presidenta madrileña. "Cifuentes tiene un motivo para estar muy tranquila sentada en la Puerta del Sol, que es Ciudadanos", ha denunciando, en rueda de prensa en el Congreso.

CAMBIAR A CIFUENTES POR OTRO DIPUTADO DEL PP "ES TRAMPA"

La portavoz parlamentaria también ha rechazado la vía propuesta por el partido de Albert Rivera, consistente en pedir la dimisión de Cifuentes con el objetivo de sustituirla en la Presidencia de la Comunidad por otro candidato del PP.

"Obviamente cambiar a un diputado del PP por otro diputado del PP es hacer trampa. Es hora de decir claramente que el principal motivo para seguir muy tranquila al frente de la Presidencia es Ciudadanos", ha enfatizado. "Les pedimos que rectifiquen y dejen de apoyar a un PP corrupto", ha reclamado.

Asimismo, Montero ha querido distinguir el caso del máster de Cifuentes del que realizó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, también Universidad Rey Juan Carlos (URJC), y ha destacado que éste sí ha salido "a dar explicaciones rápidamente".

"Me parecen casos diferentes. Creo que hay que ser justos con esto", ha afirmado, para añadir que, de hecho, Casado "a quien deja mal es a Cifuentes, que sigue insistiendo en documentos falsificados cargados de irregularidades".