Errejón insta al PSOE a habilitar canales de diálogo con Cataluña si quiere presidir un gobierno estable

Errejón ha insistido en que el partido socialista debe adoptar esta postura "no porque lo pida un partido u otro, sino porque no va a haber un gobierno progresista en España estable si no hay una vía institucional de diálogo político con Cataluña".

En declaraciones a los medios en la V Asamblea Federal de Equo, el líder de Más País ha señalado que establecer una vía normalizada de diálogo político con Cataluña y con sus instituciones "es la condición básica necesaria para que haya un gobierno estable en España".

Errejón ha asegurado que desde su formación desean que haya acuerdo entre ERC y el PSOE y ha recalcado que "no hay una razón política de calado" para que no lo haya y que no hay excusas para que no haya un gobierno progresista conformado antes de Navidad.

El futuro gobierno debe asumir como prioridad, según el líder de Más Madrid, que el combate del cambio climático es una oportunidad para hacer una transformación económica que produzca justicia social, modernización del aparato productivo y un equilibrio social "roto" durante los años de la crisis.

"En España la convivencia y el acuerdo social se ha roto y eso produce precariedad, sufrimiento, ansiedad, e incertidumbre para mucha gente", tras lo que ha asegurado que la forma de reconstruir el contrato social es con una transformación verde de la economía y de la convivencia.

Sobre un posible 'cordón sanitario' a Vox en la mesa del Congreso, Errejón ha señalado que si el partido va a tener representación en la mesa o no depende del PP, y ha insistido en que hay que preguntarles a ellos "si van a darle espacio a los machistas o no".